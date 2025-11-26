Tradimento, il finale in onda venerdì 28 novembre su Canale 5: cosa accadrà negli ultimi episodi della serie tv turca con Vahide Perçin? Tutte le anticipazioni sulle ultime puntate.

Tradimento: come finisce la soap di Canale 5?

Anche le serie tv più belle finiscono, e Tradimento è ormai giunta all’epilogo finale. Con gli episodi che verranno trasmessi venerdì 28 novembre in prime time su Canale 5, la dizi turca chiuderà i battenti. Le vicende di Güzide (interpretata dall’attrice Vahide Perçin che avevamo già visto in Terra Amara) si preparano a congedarsi dal pubblico italiano, con un finale che promette di tenerci incollati davanti al teleschermo.

Cosa succederà negli ultimi episodi? Güzide riuscirà finalmente a scoprire l’identità del figlio naturale, ma non potrà riabbracciarlo. La giudice verrà infatti a sapere che il bambino è morto all’età di 10 anni a causa di una meningite. Al dolore per la perdita del figlio si aggiungerà la delusione per il comportamento dell’ex marito. La famiglia che aveva preso in custodia il piccolo le rivelerà infatti che era stato proprio Tarik a decidere di scambiarlo alla nascita, non appena aveva scoperto che il piccolo aveva delle malformazioni fisiche, e che (sempre Tarik) aveva rifiutato alla famiglia adottiva un aiuto economico (che avrebbe potuto salvarlo) quando il bambino aveva preso la meningite. Queste due verità lasceranno la giudice sconvolta. Güzide si recherà al cimitero sulla tomba del figlio e implorerà il suo perdono per tutto il male che gli è stato fatto.

Sebbene non possa essere processato per i crimini commessi nei confronti del figlio, Tarik finirà comunque in carcere: il video di Yesim darà infatti gli effetti sperati e l’uomo verrà arrestato per l’omicidio del suo socio d’affari.

Tolga scopre che Can è suo figlio, Yesim muore: news Tradimento, il finale

Una storyline parallela porterà Tolga a scoprire la verità su Can. Dopo aver saputo che il bambino è suo figlio, il giovane deciderà di rapirlo per portarlo all’estero. Ma mentre Tolga e la moglie Selin si prepareranno a lasciare il Paese, una sparatoria tra suo padre Oltan e Ipek segnerà per sempre il suo destino. Il giovane resterà ferito da un proiettile e morirà tra le braccia del padre.

Anche per Yesim arriverà il momento di fare i conti con la sua coscienza: la donna non potrà più sopportare il peso che da tempo si porta dentro. Consapevole di dover pagare il suo conto con la giustizia per avere ucciso l’amica Burcu, chiederà a Güzide di prendersi cura della piccola Oyku e si recherà al commissariato per costituirsi. All’ultimo minuto però, la donna cambierà idea e si appresterà a tornare indietro. Sarà un ripensamento fatale, visto che sulla strada del ritorno verrà investita da un autobus e morirà sul colpo.

Con un ultimo salto temporale vedremo infine la famiglia Yenersoy riunita alla festa di compleanno di Can. All’evento saranno presenti Mualla, Ilknur, Oltan e Sezai, che apparirà sorridente al fianco della giudice. Oylum sarà vicina al figlioletto con il pancione, e scopriremo che la giovane aspetta un secondo figlio da Kahraman.

La dizimania continua su Canale 5

Com’era già accaduto con il finale di Terra Amara, anche quello di Tradimento rischia di lasciare un enorme vuoto nel cuore degli appassionati di serie tv turche. Proprio per colmare questo possibile vuoto, i vertici Mediaset hanno deciso di puntare su un’altra dizi turca che ha già dimostrato in passato di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare il pubblico italiano.

Dopo averci tenuto compagnia nei mesi estivi ed essere poi stata sospesa con l’arrivo dei consueti programmi autunnali, Io sono Farah si prepara a fare il suo ritorno sulla rete ammiraglia Mediaset. Saranno proprio le vicende della soap opera turca con Demet Özdemir a tenerci compagnia il venerdì sera, a partire dal 5 dicembre.