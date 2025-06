A partire da domenica 15 giugno, la soap opera turca Tradimento (Aldatmak) cambia orario. Le vicende della giudice Güzide, interpretata dalla bravissima Vahide Perçin, si presenteranno al consueto appuntamento festivo in versione ridotta.

Tradimento, cambio palinsesto Mediaset: la soap si accorcia

Rimane confermato anche l’appuntamento domenicale con la dizi turca di Canale 5 Tradimento, anche se la programmazione subirà importanti variazioni. Complice la fine del programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, che dalla prossima domenica non andrà più in onda con nuove puntate inedite, i vertici Mediaset hanno modificato il palinsesto pomeridiano domenicale, e il cambiamento ha interessato anche l’amatissima serie tv turca. Subito dopo Beautiful infatti, non prenderanno il via come di consueto le vicende ella giudice Güzide, ma sarà trasmesso un episodio di The Family 2.

I fans di Tradimento potranno trovare ad attenderli i loro beniamini solo alle 15:30 circa, ovvero al termine della puntata dell’altra soap turca. La versione domenicale di Tradimento subirà di conseguenza anche un ridimensionamento, e nel daytime festivo vi sarà posto per un solo episodio che ci terrà compagnia fino alle 16:30, quando il timone passerà a Le storie di Verissimo, un viaggio tra le interviste più belle ed emozionanti che Silvia Toffanin ci ha regalato in questa stagione.

Tradimento, nuova programmazione dal 15 giugno

Come cambia quindi la programmazione di Tradimento nel palinsesto di Canale 5? La serie tv turca di successo continuerà a tenerci compagnia nel daytime feriale, dal lunedì al venerdì, con il consueto appuntamento dalle 14:15 alle 14:37. Il venerdì rimane confermato anche l’appuntamento extra in prime time, che ci proporrà le vicende dei protagonisti anche in versione serale, con tre nuovi episodi inediti che ci terranno compagnia dalle 21:30 alla mezzanotte circa.

Il sabato pomeriggio i fans del serial turco potranno trovare ad attenderli i loro beniamini nei due episodi in daytime che occuperanno lo slot orario che va dalle 15:13 alle 16:30, mentre la domenica – come anticipato – potranno contare sulla messa in onda di una sola puntata che ci terrà compagnia dalle 15:30 alle 16:30.

Per quanto tempo Tradimento andrà in onda in versione domenicale ridotta?

Come ogni anno il palinsesto Mediaset subirà una piccola rivoluzione estiva, che porterà alla sospensione temporanea di alcuni programmi. Dopo Verissimo, anche Tradimento sembra volersi prendere una pausa, e la serie tv che finora è andata in onda 7 giorni su 7 dovrebbe fermarsi per i mesi di luglio e agosto. D’altronde già negli anni scorsi le vicende della famiglia Soydere si erano prese una pausa estiva, e sembra ormai scontato che anche per l’estate 2025 i vertici di Cologno Monzese vogliano andare in questa direzione.

Si tratterà di uno stop temporaneo, e la dizi turca che ormai si sta avvicinando sempre più verso il gran finale, tornerà sui nostri teleschermi a settembre. Curiosi di scoprire qualcosa di più sulle trame finali Tradimento? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati.