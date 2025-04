Chi pensava che nella seconda stagione di Tradimento non ci sarebbero stati grossi colpi di scena dovrà presto ricredersi. Il nuovo capitolo della soap turca Aldatmak infatti, si aprirà con una scena che non avremmo mai immaginato di vedere. Güzide deciderà di ospitare a casa sua la “rivale” Yeşim e la consuocera İlknur Gülsoy. Ma come arriveremo a questo? Scopriamolo insieme.

Trame turche Tradimento: il rapimento di Can

La storyline prenderà il via nel momento in cui Mualla incaricherà un’infermiera della clinica dove Oylum partorirà di rapire suo figlio Can. Yeşim assisterà casualmente alla telefonata di Mualla, e penserà di sfruttare l’occasione per racimolare un po’ di soldi.

Evitando di svelare all’infermiera il suo legame con la famiglia Yenersoy, la Denizerem la convincerà ad “assumerla” come sua complice. Can verrà così portato via dall’ospedale e nascosto in un luogo segreto, mentre Oylum si dispererà per la scomparsa del figlio.

Poco dopo però Yeşim confiderà alla zia İlknur tutta la storia del rapimento, e quest’ultima la rimprovererà aspramente.

Il ripensamento di Yeşim nelle prossime puntate Tradimento

Yeşim deciderà così di fare un passo indietro, e approfittando di un momento di distrazione di Mualla prenderà il bambino e lo riporterà da sua madre. Subito dopo – parlando con Güzide – darà tutta la colpa a Mualla, e affermerà di essersi unita al suo piano solo per poter salvare il neonato.

La sua confessione le permetterà di ingraziarsi la giudice, che non potrà fare altro che ringraziarla per il suo intervento provvidenziale. Ma non sarà finita qui.

Tradimento, spoiler turchi: confronto tra Mualla e Yeşim

Se da un lato la “confessione” di Yeşim sarà servita a ingraziarsi Güzide, dall’altro non basterà a salvarla da un confronto con Mualla. Quando l’infermiera vuoterà il sacco, e rivelerà il coinvolgimento della Denizerem nel rapimento di Can, la donna vorrà vederci chiaro.

Mualla incaricherà i suoi uomini di prelevare Yeşim e portarla da lei per un confronto. Sarà un faccia a faccia ad alta tensione, che potrebbe riservare risvolti imprevedibili. Riuscirà Yeşim a salvarsi? Possiamo anticiparvi che sarà così. La donna riuscirà a evitare la vendetta di Dicleli dicendole che avrà restituito Can nella speranza di convincere Tarık a farle riabbracciare la figlioletta Öykü. L’amore materno di Yeşim riuscirà a far leva su Mualla.

Quest’ultima tuttavia inviterà la donna a lasciare la casa dove vivrà con la zia, visto che l’immobile sarà ormai di sua proprietà. Yeşim e Ilknur saranno così costrette a traslocare il giorno stesso e – non avendo un posto dove andare – decideranno di chiedere ospitalità a Güzide.

Una convivenza pericolosa, spoiler Tradimento

La giudice non potrà tirarsi indietro davanti alla richiesta di Yeşim, che farà leva sul suo gesto che avrà permesso a Oylum di riabbracciare il figlioletto. Ma se da un lato il trasferimento delle due donne a casa di Güzide farà felice Zeliş – che potrà così passare un po’ di tempo con la madre – dall’altro rischierà di innescare nuove tensioni.

Possiamo anticiparvi che la situazione si farà particolarmente tesa nel momento in cui Zeliş avrà modo di ascoltare un dialogo tra Güzide e Ümit, intenti a criticare la madre e la cugina. La moglie di Ozan reagirà affrontando la giudice e il fratello di quest’ultima. La discussione che nascerà sarà piuttosto accesa e potrebbe avere risvolti imprevedibili. Curiosi di scoprire di più? Continuate a seguirci per non perdervi le ultime news Tradimento.