Nelle prossime puntate Tradimento (Aldatmak) assisteremo alla tragica fine di Yesim. La perfida protagonista della soap turca di Canale 5, che in queste settimane non ha certo guadagnato la simpatia dei fans, perderà la vita travolta da un tram. A quel punto Güzide deciderà di adottare la piccola Öykü, rimasta orfana.

La morte di Yesim nelle prossime puntate Tradimento

Dopo aver cercato di rovinare la vita a Güzide usando ogni arma a sua disposizione, ed essersi macchiata di un delitto orribile nei confronti dell’amica Burcu, Yesim sarà vittima di un tragico destino.

La donna perderà infatti la vita travolta da un tram. Al momento gli spoiler non rivelano molti dettagli sulla morte di Yesim, ma sembra che l’incidente nel quale perderà la vita arrivi in seguito a un confronto diretto con Tarik. Il “marito conteso” con Güzide sarà infatti sempre più determinato a mantenere il controllo su Öykü, sfruttando ogni risorsa legale e sociale per sottrarle la bambina. Tutto questo renderà Yesim sempre più vulnerabile, fino al tragico evento che metterà fine alla sua vita.

Tradimento, trame turche: l’incidente sconvolge la vita di Öykü

La morte della madre avrà un effetto devastante sulla vita della piccola Öykü. Con l’uscita di scena di Yesim ci sarà un effetto domino che, oltre a mettere in discussione le azioni di Tarik, finirà anche per innescare un processo di riflessione in Güzide.

La giudice non se la sentirà infatti di abbandonare al suo detino quella bambina di soli cinque anni, e sebbene sia la figlia di Yesim e Tarik, deciderà di mettere da parte l’astio che provava verso la donna e adottarla.

Anticipazioni turche Tradimento: Güzide adotta Öykü

La sua decisione provocherà stupore negli altri componenti della famiglia, dato che – fin dal momento in cui Güzide aveva scoperto che lei e Yesim erano sposate con lo stesso uomo – si era innescato un rapporto di forte conflittualità tra le due donne. Tuttavia la giudice non se la sentirà di far pagare alla bambina il “prezzo” del tradimento di Tarik e deciderà di darle un futuro sereno all’interno della sua famiglia.

Si aprirà così un nuovo capitolo che promette di riservarci moltissime sorprese. Pronti a scoprirle con noi? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Aldatmak.