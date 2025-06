Nuovi intrighi promettono di tenerci con il fiato sospeso nelle prossime puntate della soap turca Tradimento (Aldatmak). A vivere momenti bui sarà Selin, che dopo aver sparato a Tolga verrà arrestata. Ma cosa scatenerà l’ira della donna e come si evolverà questa vicenda? Scopriamolo insieme.

Tradimento, trame future: Selin scopre che Tolga l’ha tradita

Tolga non è certo stato un marito modello per Selin. Il giovane non ha mai fatto segreto di aver sempre considerato le nozze con Selin una sorta di “ripiego” dopo la delusione causata dalla scelta di Oylum di sposare Behram. Anche dopo sposato non ha esitato a cercare di riconquistare il cuore della figlia di Güzide, tanto che Selin ha più volte temuto un tradimento del coniuge. Ma ciò che accadrà in futuro va oltre ogni immaginazione: Tolga tradirà la moglie, non con Oylum ma con sua sorella Serra!

La storyline prenderà il via nel momento in cui la consanguinea di Selin approfitterà della sua assenza per infilarsi nel letto di Tolga. La moglie dell’uomo sarà ricoverata in un ospedale psichiatrico a seguito della morte prematura di Zeynep, la bambina che la coppia aveva adottato.

Serra non esiterà a conquistare Tolga e avere con lui un momento di passione. Poche settimane dopo la donna scoprirà di aspettare un figlio e ricatterà il ragazzo, minacciando di rivelare tutto a Selin. Lui rifiuterà e le conseguenze saranno davvero drammatiche.

Rivelazione choc di Serra nelle prossime puntate Tradimento

Serra porterà a termine la sua minaccia e – dopo aver avuto un netto rifiuto da Tolga – parlerà con sua sorella Selin e le rivelerà di aspettare un figlio dal cognato. La notizia sarà un durissimo colpo per la donna, già provata dal recente lutto. Incapace di accettare il fatto che Togla l’abbia tradita, deciderà di affrontarlo.

Selin raggiungerà il marito in ufficio e gli punterà contro una pistola. La donna sparerà tre colpi che centreranno Tolga in pieno petto. L’uomo verrà immediatamente ricoverato in condizioni critiche.

Spoiler Tradimento: Serra in fuga

Gli spoiler turchi rivelano che subito dopo aver sparato a Tolga, Selin tenterà il suicidio. L’arma però si rivelerà scarica, e lei verrà portata via dagli agenti e condotta in prigione.

Oltan scoprirà i motivi che avranno scatenato l’ira di Selin nei confronti di suo figlio, e darà ordine ai suoi uomini di rintracciare Serra, che nel frattempo avrà fatto perdere le sue tracce. Come si evolverà questa vicenda? Continuate a seguirci per scoprirlo insieme a noi.