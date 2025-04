Matrimonio in vista nelle prossime puntate della soap turca Tradimento (Aldatmak). A pronunciare il loro “sì” saranno Ozan Yenersoy e Zeliş Gülsoy. La coppia sarà però costretta a sposarsi in gran segreto. Curiosi di sapere perché? Scopriamolo insieme.

Trame turche Tradimento: Zeliş costretta a fuggire

La storyline prenderà il via nel momento in cui Zeliş deciderà di aiutare Ozan a incastrare Oltan. La ragazza si schiererà con il figlio della giudice, e insieme cercheranno di ottenere le prove del commercio di gioielli all’estero nel quale è coinvolto il padre di Tolga. Tutto questo non piacerà affatto a Oltan, che darà ordine ai suoi uomini di rintracciare Zeliş. La giovane impaurita cercherà rifugio a casa di Güzide.

Zeliş costretta a nascondersi nelle prossime puntate Tradimento

La ragazza potrà contare sull’aiuto di Ozan, che però dovrà ospitarla all’insaputa della madre. La giudice infatti, non vedrà di buon occhio Zeliş, “colpevole” di essere la cugina di Yeşim Denizeren.

Ozan penserà di organizzare il soggiorno top secret di Zeliş ospitandola nella camera che era appartenuta a sua sorella Oylum, ormai sposata con Behram. Grazie anche all’aiuto della domestica Zeynep – che provvederà a portare da mangiare alla giovane ogni volta che la giudice non sarà in casa – Ozan riuscirà a tenere nascosta alla madre la presenza della ragazza. La situazione però diverrà presto insostenibile per la coppia, che prenderà una decisione clamorosa.

Spoiler Tradimento: Ozan vuol chiedere a Zeliş di sposarlo

La vicinanza di Zelis, e la situazione che si sarà venuta a creare, spingeranno Ozan a prendere una decisione. Il ragazzo non sopporterà più di vedere l’amata costretta a nascondersi, e di essere costretti a vivere nell’ombra il loro amore. Deciderà così di chiederle di sposarlo.

Ozan comprerà un anello di fidanzamento. Ben presto Güzide noterà il gioiello e non tarderà a mostrare il suo disappunto. La presa di posizione della giudice tuttavia, non basterà a far tornare Ozan sui suoi passi. Incurante del parere contrario della madre, ancora all’oscuro della presenza della ragazza sotto il suo stesso tetto, Il giovane Yenersoy si preparerà a chiedere alla ragazza di diventare sua moglie, ma quando si recherà nella stanza che era appartenuta a sua sorella scoprirà che Zeliş è andata via.

Immediatamente il ragazzo si recherà negli uffici di Oltan. Ovviamente lei non sarà là, ma quella sarà l’occasione per scoprire che l’uomo non avrebbe voluto far del male alla ragazza. Il padre di Tolga gli rivelerà infatti che tutto ciò che avrebbe voluto fare era mostrarle delle foto che la ritraevano con la merce rubata, invitandola a tacere per non finire lei stessa nei guai.

Ozan trova Zeliş (e le fa la proposta di matrimonio)