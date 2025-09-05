La soap turca Tradimento (Aldatmak) torna a tenerci compagnia oggi – venerdì 5 settembre – nel serale di Canale 5. I tre episodi inediti promettono di regalarci molti colpi di scena. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame Tradimento di stasera, 5 settembre: Güzide lascia Sezai

Se c’è quancosa che la giudice Güzide proprio non sopporta, queste sono le omissioni. Dopo essere incappata in una profonda delusione con Tarik, che per anni le aveva tenuto nascosto di avere un’altra relazione, la donna sembra destinata a imbattersi in una nuova verità taciuta. Stavolta sarà Sezai a deluderla e questo avverrà poco dopo averlo sposato.

Sicuramente la verità su Ali Sezai Okuyan impiegherà molto meno tempo di quella sull’ex marito Tarik a venire alla luce, visto che Güzide non ci metterà molto a scoprire che l’uomo che ha appena sposato aveva frequentato per anni (anche durante il suo precedente matrimonio) l’ex ballerina Kadriye.

Ma sebbene la cosa sia stata nascosta per poco tempo, il senso di frustrazione della giudice sarà lo stesso di quello provato in passato. Per la seconda volta Güzide si sentirà tradita e ingannata dal marito, e la sua decisione sarà la stessa di quella presa in passato nei confronti di Tarik.

Güzide dichiarerà di essere intenzionata a chiudere il matrimonio con Sezai, a pochi giorni dal “sì”. In seguito la giudice si recherà a far visita a Kadriye, per scoprire tutta la verità sulla sua relazione con Sezai.

Selin arrestata nelle puntate serali di Tradimento

Contemporaneamente un’altra storyline andrà avanti, e vedrà protagonista Selin. La donna sarà arrestata dopo aver sparato a Tolga.

Mentre si troverà in cella, non solo si rifiuterà di testimoniare, ma smetterà di parlare e rinuncerà all’assistenza di un avvocato. Tolga intanto sarà in ospedale con tre proiettili in corpo. I bossoli saranno finiti in un polmone, in uun rene e nell’intestino, e i medici lotteranno per salvarlo.

Oylum andrà a fargli visita in ospedale, badando bene a non informare nessuno della famiglia Dicleli.

Oltan proibirà ai suoi dipendenti di rivelare l’accaduto, e spedirà Hamza a prelevare Serra. Quest’ultima – fiutando il pericolo – prenderà i soldi contenuti in cassaforte e si darà alla fuga prima dell’arrivo di Hamza.

Tradimento, finale di stasera 5 settembre

Informato della sparatoria, Serra si trasferirà dal suo amico Alper.

Oltan e Oylum andranno in ospedale a trovare Tolga, e il medico li informerà delle gravi condizioni in cui si troverà il giovane. Nella clinica Oltan si imbatterà in una ragazza che starà assistendo la sorella. Il giovane scoprirà che quest’ultima sarà stata ridotta in quelle condizioni dall’ex fidanzato Emrah, e deciderà di fargliela pagare.

Mualla si convincerà che – nel momento in cui è stato ferito – Tolga si trovasse con Oylum, e sospetterà che la ragazza sia ancora innamorata di lui.

Ozan sarà molto curioso di conoscere suo fratello e andrà a Esmel per incontrarlo. La sua curiosità però non sarà condivisa da Dündar. Quando il ragazzo tornerà a casa, scoprirà di doversi trovare un alloggio temporaneo: Güzide pregherà lui e Ümit di passare la notte in albergo, perché vorrà restare sola con Sezai e parlare di Kadriye. La conversazione la porterà a prendere una decisione drastica, e chiudere la sua relazione con l’uomo appena sposato. Subito dopo la donna comunica ai familiari che divorzierà da Sezai.

Intanto dall’ospedale arriveranno notizie preoccupanti: per salvare Tolga ci sarà bisogno di un trapianto di rene. Oylum risulterà l’unica donatrice compatibile, e accetterà di sottoporsi all’intervento.