Le nuove anticipazioni della soap turca Tradimento, in onda su Canale 5 venerdì 31 ottobre in prima serata, promettono grandi colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Selin, che riuscirà a fuggire dai domiciliari e a minacciare Ipek. Il suo gesto avrà risvolti drammatici: la paura provocherà a Ipek un aborto spontaneo. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Tradimento, trame serali del 31 ottobre: Selin in fuga, Ipek ha un aborto

Selin riesce a ottenere gli arresti domiciliari. Subito dopo chiede al marito Tolga Kaşifoğlu di manomettere il braccialetto elettronico, così da potersi allontanare e recare al cimitero dalla sorella. Grazie alle sue competenze informatiche, l’uomo riesce a disattivare il dispositivo.

Ma Selin gli ha detto una bugia, e appena libera di circolare Selin si da alla fuga. La sua destinazione è la casa di Ipek, e appena arrivata non esita ad aggredirla con pesanti minacce. La donna le dice che gliela farà pagare cara per aver ucciso sua sorella Serra.

Le minacce di Selin sono talmente pesanti, che Ipek Okuyan è sconvolta al punto di avere un aborto spontaneo. La donna perde così il figlio che portava in grembo.

Anticipazioni puntate serali di Tradimento: i sospetti di Guzide

La giudice inizia a sospettare che Tarik abbia volutamente sostituito il suo bambino con un altro, subito dopo la nascita. Guzide chiede aiuto a Taner, che si impegna a indagare per scoprire se il suo sospetto sia o meno fondato.

Nel frattempo Sezai scrive alla giudice una lettera d’addio, mentre Yesim appare esasperata dalla continua presenza di Dundar. Il ragazzo però, non intende rinunciare alla possibilità di instaurare con lei un dialogo. Furioso per i continui rifiuti di Yesim, Dundar se la prende con Tarik e gli chiede di cancellare il video incriminante.

Kahraman allontana Kadriye nelle prossime puntate Tradimento

Mualla rivela a Kadriye che Can non è suo nipote, ma il figlio di Behram. La donna non se la sente di agire contro Kadriye, per la paura di perdere Kahraman, ma spera che sia proprio lui ad allontanare la madre.

Quando Kahraman chiede a Kadriye di allontanarsi dalla sua casa, tra i due scoppia una discussione accesa.

Durante il confronto, Kadriye scopre qualcosa che non avrebbe mai immaginato: Kahraman è figlio di Sezai!

Tradimento, finale del 31 ottobre: cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Ipek posta sui social delle foto nelle quali appare in compagnia di Oltan. Si tratta in realtà di un fotomontaggio, che la donna ha realizzato per celebrare le nozze.

Questo suo gesto scatena però la furia del ragazzo.