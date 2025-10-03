Le nuove anticipazioni della soap turca Tradimento, in onda su Canale 5 venerdì 3 ottobre in prima serata, promettono grandi svolte. Al centro dei riflettori troveremo Kadriye, o per meglio dire una rivelazione che la donna farà: un legame segreto con Tahir Dicleli. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.
Trame Tradimento del 3 ottobre: la verità taciuta da Kadriye
Kadriye rompe finalmente il silenzio e confida a Güzide un frammento nascosto del suo passato: una relazione segreta con Tahir Dicleli, rimasta celata a lungo tra le “pagine” di un libro che racchiude tanti (forse troppi) segreti mai confessati.
La sua rivelazione, intensa e carica di emozioni sopite, minaccia di alterare gli equilibri affettivi, soprattutto per Sezai, ancora profondamente legato a Kadriye da un sentimento mai davvero risolto.
Anticipazioni puntate serali di Tradimento: Kahraman affronta Mualla
Spinto dal bisogno di fare luce sulle proprie radici, Kahraman affronta Mualla.
Subito dopo il giovane prende una decisione destinata a cambiare il corso della sua vita: decide di adottare il cognome Dicleli. Un gesto simbolico e potente, che ridefinisce la sua identità all’interno della famiglia e segna l’inizio di un nuovo capitolo personale.
Oylum discute con Ilgin nelle prossime puntate Tradimento
Davanti alla tomba del padre, Oylum cerca un momento di raccoglimento, ma la quiete viene spezzata da Ilgin, che con freddezza minaccia di escludere il figliastro dall’eredità.
Le tensioni familiari si intensificano, mentre nuove trame si intrecciano: Ümit tenta di insinuarsi nella vita di Yesim, approfittando delle sue fragilità, e Azra dà il via a un pericoloso ricatto contro Ipek, minacciando di rendere pubblico un video compromettente e capace di far crollare ogni equilibrio. Le immagini che mostrano Ipek spingere Serra racchiuse all’interno potrebbero davvero cambiare il corso degli eventi. Deciderà davvero di portare a termine la sua minaccia?
Tradimento, finale del 3 ottobre: Azra cede un’arma potente a Tarik
Decisa a non essere più una pedina nelle mani altrui, Azra decide di passare all’azione. Ma il suo tentativo di ricatto fallisce: Ipek non si lascia intimidire, costringendo la nipote di Tarik a rivedere la sua strategia.
Con astuzia, la giovane propone un accordo a zio Tarik: il video in cambio della casa a Şişli.
Tarik accetta e trasforma quel documento in un’arma potente, usandolo per mettere Sezai con le spalle al muro e spingerlo a porre fine al suo matrimonio con Güzide.