Le nuove anticipazioni della soap turca Tradimento, in onda su Canale 5 venerdì 26 settembre in prima serata, promettono grandi svolte: Güzide affronterà Sezai dopo aver scoperto la scioccante verità su Kahraman. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame Tradimento del 26 settembre: G üzide contro Sezai

La giudice Guzide affronterà Sezai e gli dirà di aver scoperto che Kadriye è la madre di Kahraman nelle prossime puntate Tradimento.

La donna sarà sconvolta da questa verità scioccante sul ragazzo, e non perdonerà il compagno per averle nascosto che Kahraman fosse suo figlio, nato dalla relazione tra lui e Kadriye. La situazione tra i due si farà sempre più complicata.

Questa nuova, sconcertante verità, turberà anche lo stesso Kahraman, che non esiterà a respingere la madre naturale in malo modo.

Anticipazioni puntate serali di Tradimento: Kahraman rivela a Oylum quanto ha scoperto

Poco dopo il ragazzo tornerà da Oylum e le confiderà di aver scoperto chi è la sua vera madre. Nel corso della conversazione emergerà anche che Kadriye ha avuto in passato una relazione con Sezai.

Nel frattempo Kadriye sarà distrutta dalla reazione del figlio e cercherà conforto nello stesso Sezai. Quest’ultimo proverà a rassicurarla, garantendole che il loro rapporto migliorerà con il passare del tempo.

Selin impazzisce nelle prossime puntate Tradimento

La notizia della morte di Serra scatenerà la rabbia di Selin. La giovane non riuscirà ad accettare la morte della sorella, e reagirà mettendo a soqquadro la cella.

Le sue condizioni spingeranno i responsabili del carcere a predisporre un ricovero in un ospedale psichiatrico.

Nel frattempo Tolga si renderà conto che suo padre Oltan non avrà niente a che fare con quanto accaduto a Serra e lo perdonerà.

Tradimento, finale del 26 settembre

Umit e Yesim saranno sempre più vicini nelle prossime puntate Tradimento. Ben presto il giovane scoprirà di provare un sentimento sincero per l’amante di Tarik. Entrambi si troveranno a presiedere a un colloquio di lavoro con un cliente piuttosto ambiguo, che rivolgerà molte attenzioni a Yesim. Questo farà perdere le staffe a Umit, che lo aggredirà prima verbalmente e poi fisicamente.

Lo scontro tra i due uomini rischierà di avere un epilogo drammatico, poiché il cliente non esiterà a tirare fuori una pistola e sparare contro l’altro. Fortunatamente il proiettile colpirà Umit solo a una mano. Ciò non basterà a far demordere Özgüder che poco dopo – parlando con Zeynep – confesserà il suo amore per Yesim.