Le nuove anticipazioni della soap turca Tradimento, in onda su Canale 5 venerdì 24 ottobre in prima serata, promettono grandi svolte. Al centro dei riflettori troveremo le conseguenze di un matrimonio celebrato solo per riconoscenza: Oltan sposa infatti Ipek solo per sdebitarsi con Sezai. Nel frattempo una grossa sorpresa arriverà per la piccola Oyku, che scoprirà che Tarik le ha mentito e che Yesim non l’ha mai abbandonata. Spazio anche alla vicenda sullo scambio di culle: Güzide scoprirà che neppure Dündar è suo figlio.

Tradimento, trame serali del 24 ottobre: Oltan e Ipek, matrimonio senza amore

Ipek aspetta un figlio da Oltan. e quest’ultimo accetta di sposarla per tenere fede a un patto fatto con Sezai. L’imprenditore però sarà ben chiaro fin dall’inizio, e dirà alla futura mamma che non l’ama e non l’amerà mai, e che non intende vivere con lei e il bambino in arrivo.

L’uomo non farà mistero sui suoi veri sentimenti, e fin dalla prima notte di nozze avremo modo di capire che si tratterà di un matrimonio senza amore. Al termine di una breve cerimonia, carica di imbarazzo, infatti, Oltan si cambierà e uscirà di casa, lasciando Ipek da sola.

Anticipazioni puntate serali di Tradimento: Güzide non è la madre di Dündar

Da tempo ormai abbiamo scoperto che nella clinica in cui ha partorito anni prima Güzide c’è stato uno scambio di culle, e che Oylum non è in realtà sua figlia. Per qualche tempo abbiamo creduto che il figlio biologico della giudice fosse in realtà Dündar, ma neppure questa convinzione si rivelerà quella giusta.

Un nuovo test del DNA, che Güzide effettuerà su consiglio dell’ostetrica che aveva assistito alla nascita del ragazzo, confermerà senza ombra di dubbio che Dündar non è il figlio biologico di Güzide.

A quel punto la donna informerà tutti i membri della sua famiglia di quanto avrà appena scoperto, e si preparerà a iniziare una nuova estenuante ricerca della verità.

Oyku scopre che Tarik le ha mentito nelle prossime puntate Tradimento

Yesim si recherà a scuola a prendere la piccola Oyku. La gioia di poter finalmente riabbracciare la figlia sarà immensa, e per la bambina questo incontro racchiuderà una nuova verità. La piccola scoprirà infatti che la madre non l’avrà affatto abbandonata per andare in Australia, e che Tarik le avrà sempre mentito.

Yesim si renderà conto di non poter mai rinunciare a sua figlia, e per questo motivo si recherà nell’ufficio dell’uomo, per proporgli un nuovo accordo per la separazione. Lei dichiarerà di essere disposta a rinunciare a qualsiasi somma di denaro in cambio dell’affidamento di Oyku.

Per Tarik sarà una proposta davvero vantaggiosa, e tutto sembra far pensare che finirà per accettarla.

Tradimento, finale del 24 ottobre: cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Mualla caccerà di casa Ilknur, nonostante il fatto che quest’ultima le avesse chiesto perdono.

Nel frattempo Azra si recherà a trovare Selin, e le rivelerà che è stata Ipek ad aver spinto Serra giù dalle scale.

Kadriye si trasferirà a villa Decleli, nonostante il disappunto di Mualla. La donna a quel punto perdonerà e riaccoglierà Ilknur, chiedendole in cambio di spiare la madre di Kahraman. Quest’ultima cercherà di fare amicizia con Oznur e Ilknur, facendo aumentare il disappunto di Mualla.