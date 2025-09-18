Le nuove anticipazioni della soap turca Tradimento, in onda venerdì 19 settembre in prima serata, promettono grandi svolte: Kahraman prende la decisione di separarsi da Oylum e le intima di lasciare la loro abitazione. Di fronte al rifiuto della donna, sarà lui stesso a scegliere di andarsene, abbandonando il tetto coniugale. In seguito Oylum scoprirà che Serra aspetta un figlio da Tolga e sarà sconvolta.

Trame Tradimento del 19 settembre: Oylum fa una scoperta clamorosa

L’episodio si apre con Dundar che cerca di ristabilire la pace tra Guzide e Tarik, proponendo una cena celebrativa che coinvolge tutta la famiglia. Oylum si dedica alla preparazione dei piatti, tra cui Mualla riconosce subito le specialità preferite di Kahraman. Tuttavia, al suo ritorno a casa, Kahraman conferma la sua decisione: chiede nuovamente a Oylum di andarsene e, di fronte all’opposizione della ragazza, è lui a lasciare l’abitazione.

Nel frattempo, Tolga viene dimesso dall’ospedale. A casa, Oltan gli rivela che è stato salvato grazie a Oylum, che gli ha donato un rene. Tolga si reca poi in carcere da Selin per ottenere spiegazioni sul gesto di sparargli e scopre che la ragazza ha agito dopo aver appreso della relazione tra lui e Serra. Tolga decide quindi di andare da Oylum per ringraziarla. Qui trova Mualla, che inavvertitamente gli svela che Serra aspetta un figlio da lui. La notizia sconvolge Oylum che abbandona la casa.

Anticipazioni puntate serali di Tradimento: Serra cacciata di casa

Ipek, esasperata dal comportamento di Serra nei confronti di Neva, la caccia di casa. Proprio in quel momento, Serra cade dalle scale. I vicini, testimoni della scena, la portano d’urgenza in ospedale.

Nel frattempo, Nazan riesce a portare via Can da Mualla e a riconsegnarlo alla madre.

Oylum, intanto, si rifugia da Guzide dove, per la prima volta, incontra Dundar, il bambino con cui era stata scambiata alla nascita.

Serra muore nelle prossime puntate Tradimento

A casa di Kadriye, Nazan trova una vecchia foto insieme a Kahraman e le confida che lui è suo figlio.

A quel punto, Mualla non può più nascondere la verità: rivela a Nazan che si tratta del figlio del defunto marito e di Kadriye.

Nel frattempo, Kahraman è divorato dai sensi di colpa per aver scelto il divorzio, nonostante i sentimenti che prova ancora per Oylum.

In ospedale arriva la tragica notizia: Serra non riesce a sopravvivere alle ferite. La voce della sua morte si diffonde rapidamente e Tolga riversa la sua rabbia contro il padre, ritenendolo responsabile di quanto accaduto.

Tradimento, finale del 19 settembre

Nelle battute finali di domenica 19 settembre, vedremo che Oltan si reca da Ipek, accusandola di essere la causa dell’incidente di Serra, ma lei nega ogni responsabilità.

Azra – decisa a scoprire la verità – controlla le registrazioni delle telecamere di sicurezza e scopre che è stata proprio Ipek a spingere Serra. Dopo aver trattenuto una copia della prova, Azra cancella tutte le altre registrazioni, custodendo così il segreto. Cosa intenderà farne? Lo scopriremo nei prossimi episodi.

Tradimento tornerà a tenerci compagnia venerdì 26 settembre, con nuove puntate inedite.