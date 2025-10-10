Le nuove anticipazioni della soap turca Tradimento, in onda su Canale 5 venerdì 10 ottobre in prima serata, promettono grandi svolte. Al centro dei riflettori troveremo Güzide, che vedrà ancora una volta ribaltarsi le sue certezze. Una donna si presenterà alla sua porta e metterà in dubbio il fatto che Dundar possa essere il figlio biologico della giudice. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame Tradimento del 10 ottobre: G üzide sconvolta

La vicenda dello scambio di culle avvenuta molti anni prima, sembra non avere ancora trovato una soluzione certa. Sebbene dopo aver fatto il test del DNA sembri essere affiorata la certezza che Dundar è il figlio biologico di Güzide, un nuovo colpo di scena rischierà di sconvolgere di nuovo tutto.

La storyline prenderà il via nel momento in cui una donna si presenterà alla porta della giudice, facendo affermazioni che mettono in discussione quanto appurato finora. Non si tratterà di una donna qualsiasi, bensì dell’ostetrica che affermerà di aver assistito al parto di Dundar.

Anticipazioni puntate serali di Tradimento: la rivelazione dell’ostetrica

“Lei potrebbe non essere la madre biologica di Dundar!” Con queste parole l’ostetrica Cemile rivelerà a Güzide i suoi dubbi. La giudice non potrà ignorare quanto rivelato dall’ostetrica, anche se apparirà incredula e proverà a ribattere di aver già eseguito un test del DNA che ha confermato il legame di sangue che li unisce.

A quel punto la donna consiglierà alla giudice di eseguire un nuovo esame, mettendo in dubbio la veridicità di quello precedente.

G üzide ripete il test del DNA nelle prossime puntate Tradimento

Non riuscendo a togliersi le parole di Cemile dalla mente, Güzide deciderà di ripetere il test DNA in gran segreto. Aiutata da Ozan, preleverà un campione direttamente da Dundar.

Nel frattempo Kadriye condividerà con Kahraman la sua verità: molti anni prima Tahir Dicleli le aveva strappato via il figlio, giurandole che non l’avrebbe rivisto mai più. Ozan chiederà a Dundar com’è morto l’uomo che lui credeva essere suo padre, e il ragazzo dirà che è stato vittima di un incidente stradale che l’ha carbonizzato. La madre adottiva di Dundar avrà orchestrato quell’evento per evitare che qualcuno potesse analizzare il DNA del ragazzo? L’ipotesi inizierà a farsi strada nella mente di Ozan.

Tradimento, finale del 10 ottobre

Umit inviterà Yesim a cena e sarà sul punto di confessarle i suoi sentimenti, quando la donna riceverà una telefonata di Dundar. Poco dopo – uscendo dal ristorante – Umit la seguirà. Vedrà un uomo salire sull’auto di Yesim e tornerà a casa con il cuore spezzato.

Kadriye, esasperata, irromperà nella casa di Mualla per affrontarla e rinfacciarle i torti subiti da suo marito. Mualla però si difenderà accusandola di mirare solo alle ricchezze della famiglia Dicleli. In quel momento tornerà anche Kahraman, e si renderà conto che sua zia avrà provato a escludere Mualla dalla sua vita offrendole del denaro.

Azra scoprirà che suo zio non intenderà più lasciarle la casa, come aveva promesso, dopo che Sezai – anziché aiutarla a nascondere la figlia – avrà convinto quest’ultima a consegnarsi alla polizia. A quel punto Azra stringerà un patto con Tarik: in cambio del video che ritrae Yesim come escort, lui le dovrà consegnare l’atto di proprietà della casa. L’uomo – convinto che quel video possa avere un peso determinante nella causa di divorzio con Yesim – accetta l’offerta della nipote. Azim cercherà così il filmato sul dark web ma avrà una brutta sorpresa: il video è stato cancellato!

Güzide proporrà a Tarik di festeggiare il suo riavvicinamento con la famiglia con una cena, ma la giudice avrà in mente ben altro: quando Tarik arriverà e si siederà a tavola, lei lo smaschererà pubblicamente.