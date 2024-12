Stasera – domenica 22 dicembre – la soap turca Tradimento (Aldatmak) si presenta al suo quarto appuntamento con i fans. Cosa ci riservano i tre episodi del serial turco con Vahide Perçin in onda stasera dalle 21:31 fino a mezzanotte circa su Canale 5?

Anticipazioni Tradimento: le bugie di Tarik

Tarik dirà a Oltan che Ozan ha investito il suo denaro in un fondo in Corea e gli spiegherà che non potrà toccarlo ancora per due settimane.

Sia Oltan che Tolga capiranno subito che il ragazzo starà raccontando loro solo delle bugie, e saranno determinati a scoprire come stanno veramente le cose e che fine abbia fatto il milione di dollari che l’uomo aveva consegnato al figlio.

Nazan contro Tarik nei prossimi episodi Tradimento

Nazan vedrà Tarik insieme a Yusim nel balcone di casa e correrà da Güzide per raccontarle cosa avrà scoperto. Il suo scopo sarà quello di spingere la giudice a denunciare il marito per adulterio dopo averlo colto in flagrante.

Le due donne si presenteranno così insieme alla Polizia e ad Umit in quell’appartamento. All’ultimo minuto però, Güzide cambierà idea e non se la sentirà di vantare alcun diritto su quella casa perché si ricorderà con quanta fatica il marito sarà riuscito a comprarla.

Tradimento, finale di stasera: Oylum finisce sotto processo

L’incidente stradale nel quale ha perso la vita un ciclista costerà molto caro a Oylum, che finirà sotto processo con l’accusa di omicidio. Tolga riuscirà a procurarsi i filmati delle telecamere di sorveglianza che potrebbero dimostrare l’innocenza di Oylum e li consegnerà a Güzide. I video verranno poi depositati come ulteriore prova al processo.

Nel frattempo Ozan e Mesut continueranno a condurre le indagini online, sperando di trovare Kaan e smascherarlo. Mesut userà un account falso per chiedere l’amicizia a Lara e questo gli permetterà di fare una scoperta sconvolgente: la ragazza frequenta Kaan. A quel punto Ozan andrà a casa di Lara per poter sorprendere Kaan.

Nel frattempo Oylum sarà disperata, mentre l’intero iter giudiziario procederà a rilento a causa della rilevanza politica del padre dell’altra parte coinvolta. Mentre Güzide cercherà di fare di tutto per tirare fuori la figlia al più presto da quella situazione – arrivando anche a ottenere illegalmente delle prove video – Tarik apparirà troppo preso dalla seconda moglie per offrire sostegno a sua figlia.