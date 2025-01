Oggi – 25 gennaio – la soap turca Tradimento (Aldatmak) si presenta nel nuovo slot orario del sabato in daytime. Cosa accadrà nelle due puntate in onda su Canale 5, dalle 14:54 alle 16:30 circa?

Tradimento, trame del 25 gennaio

Güzide sarà sempre più determinata a divorziare da Tarik. Non solo vorrà separare il suo destino da quello dell’uomo, ma cercherà disperatamente un modo per fargli pagare tutto il male che le avrà fatto con i suoi inganni. La giudice cercherà giustizia e un modo per recuperare la sua dignità perduta, e per raggiungere i suoi obiettivi mediterà di ridurre Tarik in rovina.

Yesim aiuta Güzide nelle prossime puntate Tradimento

Per poter raggiungere i suoi obiettivi, la giudice Güzide chiederà aiuto a Yesim. L’avvocato riuscirà a convincere Tarik a firmare i documenti di divorzio che riporteranno la richiesta di un’ingente somma di denaro da parte di Güzide. Tarik confermerà a Yesim la sua intenzione di lasciare la moglie, ma ometterà di riferire le sue condizioni.

Tradimento, cos’altro accadrà nella soap di Canale 5?

Mentre Tarik accetterà di divorziare da Güzide, Yesim fantasticherà sul loro futuro. La donna immaginerà una vita senza privazioni, e vorrà ufficializzare la loro nuova unione con una cerimonia sontuosa. Lui non sarà d’accordo e i due discuteranno. Il loro confronto sarà interrotto dall’arrivo di un sms che costringerà Yesim a fare i conti con i suoi inganni.

Il messaggio conterrà infatti un video che la ritrae mentre prende accordi con il finto rapinatore. Il ricattatore chiederà alla donna una grossa somma di denaro per non mostrare il video a Tarik!

Nel frattempo Oylum verrà invitata a cena da sua madre. Lungo la strada però noterà un uomo che aggredirà una sua amica e interverrà. Cercando di difenderla Oylum cadrà battendo la testa sul marciapiede e perderà conoscenza. Verrà subito portata in ospedale. Se la caverà? Lo scopriremo nei prossimi episodi Tradimento.

Tradimento, quando torna in TV?

Quando ritroveremo le vicende della giudice Güzide? Dopo il doppio appuntamento di oggi in daytime, la soap turca tornerà su Canale 5 domani sera, domenica 26 gennaio.

Rimane infatti confermato l’appuntamento festivo in prime time nel nuovo palinsesto Mediaset, che regalerà ai tantissimi fans della serie tv con Vahide Perçin un bis mozzafiato ogni weekend.