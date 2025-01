Cosa ci riservano le puntate Tradimento, in onda dal 1° al 7 febbraio 2025? La soap turca con Vahide Perçin sarà protagonista di un’importante variazione nel palinsesto Mediaset, che la porterà a regalarci episodi anche nel daytime feriale a partire dal 5 febbraio. Il serial turco prenderà infatti il posto di un’altra dizi turca molto amata, Endless Love, che si concluderà con la puntata serale del 4 febbraio. Pronti a scoprire cosa rivelano gli spoiler sulle trame della nuova settimana Tradimento (Aldatmak)?

Tradimento, trame e anticipazioni al 7 febbraio: Güzide smaschera Yesim

Güzide si accorgerà che Yesim con la complicità di Burcu, cercherà di far impazzire Tarik di dolore. La donna infatti – dopo avergli detto di essere pronta a lasciarlo per sempre – correrà a nascondersi a casa dell’amica insieme alla figlia.

Lo scopo di Yesim sarà quello di “indebolire” psicologicamente Tarik, così da portarlo a essere più accondiscendente alle sue richieste.

La scoperta della giudice però la costringerà a uscire allo scoperto, e a quel punto Yesim non potrà fare altro che raccontare a Tarik il suo piano. L’uomo – colpito dall’amore che la avrebbe spinta a fare questo gesto – la perdonerà.

Tarik inganna Güzide nelle prossime puntate Tradimento

Tarik si preparerà a divorziare da Güzide, e predisporrà un documento all’apparenza molto vantaggioso per la giudice. I “vantaggi” saranno però solo un’illusione, poiché Tarik svelerà a Yesim di avere un patrimonio nascosto del quale Güzide non sarà a conoscenza. Si recherà poi a casa della donna, per farle firmare il nuovo atto di divorzio, e qui troverà Sezai.

Alla scoperta che la donna avrà invitato l’ex compagno di scuola, Tarik sarà assalito da un impeto di gelosia, e rivolgendosi a lui lo definirà un opportunista. Güzide interverrà e ricorderà a Tarik che non avrà più alcun diritto di mettere bocca nella sua vita e nelle sue scelte. Subito dopo la giudice rifiuterà di firmare i documenti, e si preparerà invece a distruggere l’ex marito.

Tradimento, spoiler al 7 febbraio: Oylum partirà per New York?

Nel frattempo Oylum sarà pronta a partire per New York in gran segreto. Quando la ragazza starà per salire sull’auto di Tolga, che la accompagnerà all’aeroporto, accuserà un forte dolore a una mano. Il trauma si trasformerà in insensibilità dell’arto, e il fidanzato deciderà di cambiare i programmi e accompagnarla in ospedale.

Gli esami eseguiti sveleranno che si tratterà di una conseguenza della frattura a una vertebra cervicale, a seguito dell’aggressione durante la quale avrà battuto la testa. La frattura la obbligherà a restare ferma per diversi giorni, e il suo viaggio a New York dovrà necessariamente essere rimandato.

Anticipazioni Tradimento: l’incidente di Güzide

Oylum vorrà raccontare a sua madre l’accaduto, ma quando le telefonerà scoprirà che Güzide si troverà in ospedale. L’infermiera del pronto soccorso che le risponderà le dirà che la madre avrà avuto un incidente e sarà in coma. La giovane si precipiterà da lei, e avvertirà parenti e amici. Yesim – vedendo che anche Tarik si precipiterà al capezzale della donna – sarà assalita da un attacco di gelosia.

Burcu inciterà l’amica a passare all’azione, e le consiglierà di recarsi in ospedale. Quando Yesim arriverà, Tarik non sarà lì, ma la donna proverà a sfruttare l’occasione per entrare nelle grazie dei suoi figli. Tuttavia sarà cacciata in malo modo da Ozan. A quel punto la donna deciderà di seguire un altro consiglio di Burcu e si rivolgerà a una medium per risolvere definitivamente la situazione. Intanto Oylum racconterà alla madre incosciente quali erano i suoi piani, e la supplicherà di riaprire gli occhi e perdonarla.

Tradimento, programmazione Mediaset 1° settimana di febbraio

Come anticipato la soap turca sarà oggetto di importanti variazioni nel palinsesto Mediaset nella settimana 1-7 febbraio. Quando andrà in onda su Canale 5?

Ecco tutti gli appuntamenti settimanali della soap turca: