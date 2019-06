Manca meno di un mese alla partenza del Tour de France 2019, la corsa ciclistica più famosa al mondo. Ecco tutte le novità, dove seguirla, il percorso e chi sono i favoriti alla vittoria finale.

Tour de France 2019: quando inizia

Pronti, partenza…via! Da sabato 6 luglio 2019 prenderà il via il Tour De France 2019. La corsa ciclistica più famosa al mondo parte da Bruxelles, per celebrare Eddy Merckx, e sarà trasmessa in diretta su Rai 2, Rai Sport+HD e RaiPlay. 21 le tappe che si concluderanno domenica 28 luglio con il trionfale arrivo sugli Champs Elysees.

5 le tappe che prevedono un arrivo in salita, stando a quanto riportato da Letour.fr, tra cui segnaliamo quelle di Tourmalet e Planche Des Belles. 2, invece, le tappe a cronometro di 27 km: la prima a squadre di Bruxelles e la seconda invidiarle di Pau. Le prime selezioni si svolgeranno lungo i Pirenei fino ad arrivare alle Alpi.

Chris Froome incidente: fuori dal Tour de France 2019

Il campione Geraint Thomas si troverà a dover difendere il titolo, ma è notizia di queste ore che Chris Froome del Team Ineos non potrà partecipare al Tour de France a causa di un incidente avvenuto durante la quarta tappa del giro del Delfinato. Ecco cosa è successo al campione stando a quanto dichiarato da Dave Brailsford, general manager del Team Ineos:

Sembra che abbia tolto una mano dal manubrio per soffiarsi il naso e, causa il vento, abbia perso il controllo della ruota anteriore colpendo così un muro a 60 chilometri all’ora o qualcosa del genere.

Il campione è stato sottoposto ad un intervento presso l’ospedale di Saint-Étienne, ma il primario ha rassicurato dicendo: “le sue ferite hanno coinvolto solo il sistema motorio e non la testa, non c’è alcun trauma neurologico. Con un decorso normale, potrà tornare in bici tra sei mesi”.

Tour de France 2019: i favoriti

Con Chris Froome fuori dal Tour De France, i favoriti alla vittoria finale sono Geraint Thomas, Nairo Quintana e Tom Dumoulin desiderosi di riscattarsi dopo la delusione del Giro D’Italia. Tra i favoriti non possiamo non inserire anche il ciclista italiano Vincenzo Nibali, mentre nelle ultime ore i bookmaker hanno cominciato a puntare anche su alcuni outsider come Egan Bernal, Richie Porte, Primoz Roglic e Romain Bardet.

Tour de France 2019: ecco il percorso

Ecco il percorso diviso per tappe del Tour de France 2019: