La morte di Toto Cutugno, ha sconvolto il mondo della musica e della cultura italiana. L’amatissimo cantautore aveva da poco compiuto 80 anni e con i suoi brani ha segnato la storia della musica nel nostro paese e non solo. La notizia della dipartita dell’artista, ha subito fatto il giro sui principali social, e sono tanti gli amici del mondo dello spettacolo che hanno voluto ricordare l’amico scomparso: uno su tutti Adriano Celentano, che attraverso un post sul suo profilo Instagram spiega il motivo he lo spinse a rifusare di cantare “L’italiano” brano portato poi al successo da Toto Cutugno.

Toto Cutugno: Adriano Celentano racconta il motivo del perchè non ha cantato “L’italiano”

Adriano Celentano, nel raccontare il motivo che lo ha spinto a scegliere di non cantare “L’italiano”, brano portato al successo da Toto Cutugno, scrive: «Ciao Toto! ricordo che eravamo in macchina, una cinquecento credo, e tu insistevi perché io incidessi “L’italiano”. Una superbomba appena ultimata la notte prima che ci vedessimo. “Non ho dormito tutta la notte” – mi dicesti – “pensando al successo che faremo, tu come interprete, e io come autore”, il brano era davvero FORTE!!! Ma ciò che più di tutto mi frenava era proprio la frase più importante: “IO SONO UN ITALIANO VERO”. Una frase oltretutto insostituibile, in quanto è proprio su questa che si regge l’intera impalcatura di quella grande opera. E io sentirmi pronunciare: “SONO UN ITALIANO VERO” mi sembrava di volermi innalzare». – Con queste parole Celentano spetta il perché quella canzone era lui era forse troppo, soprattutto quella particolare frase.

Celentano poi aggiunge: «Lui non credeva alle sue orecchie: “ma non capisci che è proprio questo il punto, io l’ho scritta pensando a te, perché tu sei davvero un italiano vero.” “Si lo so” – gli dissi io – “però non mi va di dirlo io…”. Non sempre ma a volte la troppo scrupolosità si può trasformare in una cazzata mondiale. Però nonostante tu l’abbia cantata come l’avrei cantata io, oggi, se la dovessi ricantare la canterei esattamente come l’hai cantata tu! Eri e rimarrai, un grande indimenticabile! Ti voglio bene. Adriano».

“L’italiano”: come è nata la canzone

“L’italiano” è una canzone celebre in tutto il mondo. Il brano fu incisa da Toto Cutugno nel lontano 1983 e presentato alla 33ª edizione del Festival di Sanremo. Alla Kermesse canora la canzone si classificò quinta, ma trionfò nella speciale classifica Totip “Cantanti & vincenti”. Il brano è stato tradotto in diverse lingue, tra cui cinese e finlandese.

La composizione risale al novembre del 1981, e inizialmente era stato pensato appunto per Adriano Celentano, ma l’anno successivo il cantautore si rifiutò di inciderla. L’ipotesi, ventilata dagli addetti ai lavori, secondo cui il brano sarebbe stato scritto all’indomani della vittoria della nazionale italiana ai Mondiali di calcio in Spagna del 1982, fu smentita dallo stesso cantautore Toto Cutugno.