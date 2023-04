Su Rai Uno nella prima serata di Mercoledì 26 Aprile (inizio ore 21.30 circa), va in onda la scoppiettante commedia di Carlo Vanzina Torno indietro e cambio vita.

Il focus sul quale si incentra la trama, una sorta di viaggio nel tempo, non è un tema né nuovo né originalissimo in effetti, ma la storia, leggera e senza pretese, assicura comunque un’ora e mezza di spensieratezza. Inoltre può contare su un cast di volti molto amati dal pubblico. Ecco cosa c’è da sapere sul film.

Torno indietro e cambio vita: la trama e il cast

I protagonisti del film sono due amici, Marco e Claudio. Il primo, dapprima felicemente sposato, viene lasciato dalla moglie dopo 25 anni di matrimonio, mentre il secondo, single insoddisfatto, vive la difficile situazione di avere una madre dedita all’alcol. Quando Marco esprime il desiderio di ritornare indietro nel tempo, si torna davvero al 1990 e all’adolescenza di entrambi. E così vediamo Marco che fa di tutto per tenere lontano da sé la ragazza che poi ha sposato e Claudio che, nel tentativo di non far avvicinare all’alcol sua mamma, le presenta un uomo di nome Lando. Convinti di non essere riusciti nell’intento, hanno modo di constatare il contrario quando tutti e due si ritrovano ricoverati in ospedale dopo essere stati investiti. Catapultati nel futuro infatti, Marco si vede sposato e separato da un’altra donna, Claudio pieno di soldi e con la madre senza il vizio dell’alcol. Danno quindi una festa, alla quale partecipa anche la giovane lasciata da Marco. I due tornano insieme.

Il cast del film è formato da volti notissimi al pubblico. Ci sono Raoul Bova (Marco), Richy Memphis (Claudio), Giulia Michelini (Giulia), Paola Minaccioni (Giuditta), Max Tortora (Aldo), Stefano Masciarelli (Leopoldo) e Fiorenza Tessari (Franca).

Curiosità sul film

Torno indietro e cambio vita è la versione italiana del film francese Bis-Ritorno al passato, anch’esso del 2015. Vi si riscontrano tuttavia, altri evidenti riferimenti a pellicole famose e, in particolare, a Ritorno al futuro e Flashdance.

Si tratta ovviamente di due cult hollywoodiani rispetto ai quali Torno indietro e cambio vita risulta essere ben più modesto, ma l’ispirazione c’è. La scena di Claudio che gioca la schedina conoscendo già il risultato è chiaramente tratta dal capolavoro con Michael J.Fox; il ballo dei ragazzi ricorda il film icona degli anni ’80 interpretato da una straordinaria Jennifer Beals.