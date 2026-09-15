Il ritorno dei programmi storici nel palinsesto autunnale impongono dei cambiamenti nel pomeriggio di Canale 5. Con la ripresa di Uomini & Donne il pomeriggio Mediaset viene completamente ridisegnato, e a partire da lunedì 21 settembre alcune serie tv subiranno un cambio di orario, mentre altre purtroppo saranno messe in stand-by.

Uomini & Donne torna nel pomeriggio di Canale 5: news sulla nuova stagione del dating show di Maria De Filippi

Maria De Filippi è pronta a riprendere il suo posto consueto nel pomeriggio di Canale 5. A partire da lunedì 21 settembre il dating show Uomini & Donne tornerà ad occupare la fascia pomeridiana dalle 14:45.

Le riprese della nuova stagione sono partite tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre, e le news che arrivano promettono un mix di emozioni, colpi di scena e nuove storie d’amore. Il pubblico è già in fervente attesa.

Una delle novità più eclatanti di questa stagione è l’ingresso di Alessandra Mussolini tra gli opinionisti. Reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip, Alessandra ha fatto il suo esordio nelle prime registrazioni, unendosi al cast già composto da Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Sul Trono Classico l’attenzione è tutta sui nuovi tronisti, Giacomo e Giorgia. Giacomo, ex tennista trentenne, ha detto di volere una relazione matura e seria, mentre Giorgia ha già cominciato a conoscere i suoi corteggiatori con qualche uscita. Nel Trono Over invece, Gemma Galgani prosegue la sua ricerca d’amore.

Dopo aver concluso la conoscenza con Gabriele, ha iniziato a frequentare due nuovi cavalieri. Anche Agnese De Pasquale e Roberto Priolo sono tornati in studio per un confronto dopo la loro separazione. Maria De Filippi è intervenuta invitandoli a chiarirsi lontano dalle telecamere.

Dopo questa breve carrellata sulle ultime news U&D però, è arrivato il momento di scoprire come cambierà la programmazione della rete ammiraglia Mediaset.

Canale 5 conferma alcune soap, ma mette in stand by una delle dizi turche più amate

Il ritorno di Maria De Filippi non comporterà grossi cambiamenti per una delle soap storiche Mediaset: Beautiful infatti, proseguirà il suo cammino con il consueto appuntamento pomeridiano, che slitterà di soli 10 minuti per lasciare spazio al Grande Fratello Vip, in onda subito dopo il Tg5. Le vicende dei Forrester ci terranno compagnia fino alle 14:10 circa, quando il timone passerà ai protagonisti di Forbidden fruit. Saranno le storie di Yildiz, Ender e Hasan Alì a intrattenere il pubblico di Canale 5 fino alle 14:45 circa.

A questo punto che i riflettori della rete ammiraglia Mediaset si sposteranno sulla De Filippi. che ci intratterrà con i tronisti e gli opinionisti di U&D fino alle 16:10 circa. Per il post show i vertici di Cologno Monzese hanno pensato di schierare un’altra dizi turca: Tutto per la mia famiglia.

Far away scompare dalla programmazione di Canale 5, quando torna in TV?

Beautiful, Forbidden fruit e Tutto per la mia famiglia: osservando le serie tv che – sebbene in alcuni casi con un cambio di orario – mantengono il loro spazio nella rete ammiraglia Mediaset, appare subito evidente che all’appello ne manca una.

Far away non compare infatti nel nuovo palinsesto autunnale di Canale 5, e i fans si chiedono se le vicende di Alya e Cihan avranno un seguito anche in Italia. Al momento non vi è traccia della serie amatissima, ma possiamo supporre che per lei, da Cologno Monmzese, stiano valutando una collocazione serale.

La storia degli Albora sembra avere infatti tutte le caratteristiche per “proseguire” il suo cammino seguendo lo stesso percorso che altre dizi turche hanno solcato in passato. L’elenco delle serie promosse in prima serata su Canale 5 dopo il successo di ascolti registrato in daytime è davvero lunghissimo, e comprende titoli di rilievo come Terra Amara, Tradimento e La forza di una donna, solo per citarne alcune. Sarà così anche per Far away? I fans se lo augurano!