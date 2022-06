Torna in tv un programma ormai diventato un cult: “Techetechetè” che quest’anno compie dieci anni dalla prima messa in onda che fu il 2 luglio del 2012. Da allora il gradimento del pubblico è stato sempre maggiore fino ad arrivare ad oggi con all’attivo 10 anni di programmazione, riproposto ogni anno durante la stagione estiva.

Torna su Rai1 “Techetechetè”: ecco quando in tv

Compie 10 anni il programma “Techetechetè” che torna come di consueto a riempire i palinsesti estivi dell’ammiraglia Rai. Da mercoledì 15 giugno 2022 alle ore 20.30 su Rai1 torna il programma cult fondato sui ricordi delle inesauribili teche della Rai. Nel corso della prima puntata vedremo un filmato inedito su Monica Vitti, scomparsa lo scorso febbraio. La produttrice del programma, Maria Cristina Vassalle, dalle pagine di Sorrisi racconta:

«Per festeggiare, abbiamo creato una nuova sigla e una nuova veste grafica» annuncia la produttrice «Alla base, invece, c’è sempre la stessa risorsa: l’inesauribile archivio delle “teche” Rai. Ci sono ancora abbastanza filmati per fare non uno, ma tanti programmi. E per diverse stagioni…».

“Techetechete”, omaggio a una leggenda: la prima puntata sarà dedicata a Monica Vitti

Il 2 febbraio di quest’anno è venuta a mancare un’attrice formidabile, Monica Vitti, un’icona di bravura che ha rappresentato il Cinema italiano al meglio. Nel corso della prima puntata ci sarà una “chicca”, dedicata a lei, come racconta l’autore che l’ha realizzata, Massimiliano Canè:

«La parte più preziosa è un filmato del 1974 che nessuno ha mai visto in onda. Faceva parte di un progetto che poi non venne completato, uno speciale dedicato all’attrice e realizzato da Antonello Falqui. È un balletto in stile “Belle Époque”. Per realizzarlo ci vollero 20 giorni di riprese: il che conferma le leggende sul perfezionismo di Falqui e anche sull’insicurezza di Monica».

Inoltre c’è anche un’intervista inedita dell’attrice:

«C’è un’intervista in cui racconta come cominciò a recitare contro la volontà dei genitori, in particolare della madre. E ricorda come tutta la sua carriera era in fondo il tentativo di mostrare a loro, e a sé stessa, che poteva fare qualcosa di importante». Ma non solo, vedremo Monica Vitti anche negli estratti dei suoi film più celebri come:

“Dramma della gelosia” con Marcello Mastroianni e Giancarlo Giannini

E dagli show come “Canzonissima”, “Serata d’onore” e “Harem”…

E a proposito di Harem, “Techetechetè” dedicherà anche una serata a Catherine Spaak, che rivedremo nei panni di attrice (in “Febbre da cavallo”) e risentiremo in quelli di cantante (“L’esercito del surf”).

«In questa edizione alcune puntate saranno dedicate a commemorare artisti che ci hanno lasciato, come Raffaella Carrà» spiega Vassalle. «Ma ci occuperemo anche di altre ricorrenze, come i compleanni: per esempio il 18 giugno Marcella Bella compie 70 anni e noi la festeggeremo con una puntata tutta incentrata su di lei e sulla sua carriera».

Le serate “a tema” di Techetechetè

Il programma avrà anche delle serate a tema, in cui c’è un filo conduttore. Ad esempio in “Parenti d’arte” come spiega sempre Massimiliano Canè:

«Vedremo esibirsi Mina e il fratello Geronimo, Little Tony con la figlia Cristiana, Johnny Dorelli col figlio Gianluca Guidi» spiega Canè. «E ancora Giorgia col papà Giulio Todrani, Gino Paoli con Amanda Sandrelli, Enzo e Paolo Jannacci, Giuliana e Teresa De Sio… fino al clan dei Celentano con Adriano, Claudia Mori, Rosita e Rosalinda».

Un altro segmento molto amato e seguito dal pubblico è quello degli “artisti allo specchio”, dove vengono messi a confronto personaggi che sono spesso considerati rivali, oppure “gemelli d’arte”. Come ad esempio:

Mina e Milva,

Loretta Goggi e Raffaella Carrà,

Patty Pravo e Anna Oxa,

Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

E poi l’immancabile puntata sulle annunciatrici storiche della Rai: Nicoletta Orsomando, Maria Giovanna Elmi, Mariolina Cannuli, Paola Perissi… «Guai a saltarla, ogni anno gli spettatori la pretendono a furor di popolo».

L’importante è centrare il mix: «Ci sono personaggi con cui si va sul sicuro: Mina, Battisti, Lucio Dalla…» dice la produttrice Vassalle. «Il pubblico li adora e gli ascolti saranno sempre buoni. Però è anche giusto osare un po’ di più con puntate dedicate ad artisti magari meno popolari, ma sempre interessanti».

Appuntamento quindi con Techetechete’ su Rai1 da mercoledì 15 giugno alle ore 20.35.