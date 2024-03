Manca pochissimo per il ritorno di Stefano De Martino in tv con la sua trasmissione “Stasera tutto è possibile“, edizione 2024. Il conduttore ha ufficializzato sui social la data di messa in onda del programma che ha conquistato milioni di telespettatori. Vediamo insieme quando vederlo.

Torna Step, “Stasera tutto è possibile” 2024: la data ufficiale

Torna in tv uno degli show più pazzi e divertenti della tv. Step, “Stasera tutto è Possibile“, è un programma condotto da Stefano De Martino che ha fatto del divertimento e dell’allegria i suoi punti di forza. Dal palco dell’Auditorium Rai di Napoli, vecchi e nuovi amici del programma presentano i loro sketch comici, con attori e personaggi del mondo dello spettacolo che si mettono alla prova facendo ridere il pubblico presente. Obiettivo del programma è infatti quello di strappare qualche ora di allegria ai telespettatori che nel corso degli anni hanno premiato Step con ottimi ascolti.

“Stasera tutto è possibile” è una delle trasmissioni di punta di Rai 2 e tornerà in onda, con una nuova edizione, a partire dal 1 aprile 2024 in prima serata e anche in streaming su RaiPlay. A comunicarlo è lo stesso Stefano De Martino attraverso un video sui profili social del comedy show, da twitter a instagram, passando per TikTok.

“Mi raccomando seguiteci. Ne vedrete delle belle“, spiega il conduttore e ballerino.

Anticipazioni e ospiti del programma di STEP (Stasera tutto è Possibile)

Ospiti fissi sono i comici Francesco Paolantoni e Biagio Izzo. Il programma, giunto alla decima edizione, è scritto da Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Riccardo Cassini, Gian Luca Belardi, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricchi, Stefano Sarcinelli, Stefano De Martino, Francesco Velonà.

La Regia è di Cristiano D’Alisera. Ancora non si conoscono i personaggi che si metteranno in gioco nella prima puntata ma Stefano De Martino spiega come ogni novità sarà mostrata in anteprima sui profili social del comedy show.