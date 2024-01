Al via la nuova edizione di “Stasera c’è Cattelan“, il talk show e varietà condotto da Alessandro Cattelan nella seconda serata di Rai2. Scopriamo insieme le anticipazioni e tutti gli ospiti della puntata di martedì 23 e mercoledì 24 gennaio 2024.

Stasera c’è Cattelan su Rai2, ospiti del 23 gennaio 2024

Da martedì 23 gennaio 2024 dalle ore 23.35 appuntamento con la nuova stagione di “Stasera c’è Cattelan…su Rai2“, il late night show della Rai condotto da Alessandro Cattelan. Per la prima puntata della quarta edizione il conduttore ha in serbo tantissime sorprese per i telespettatori. Tra gli ospiti di stasera pronti a mettersi in gioco e raccontarsi alla scrivania di Alessandro Cattelan ci sono: Willem Dafoe, attore e doppiatore di fama mondiale protagonista del film “Povere creature!”. L’attore durante la sua carriera ha ricevuto tantissimi premi e riconoscimenti: quattro Premi Oscar e quattro Golden Globe, oltre ad aver vinto, tra gli altri, la Coppa Volpi al Festival di Venezia.

E ancora tra gli ospiti: “I Soliti Idioti“, il duo comico composto da Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli al cinema con l’attesissimo film “I Soliti Idioti 3 – Il Ritorno”. A completare il parterre di ospiti della prima puntata anche la band musicale dei Subsonica e il giornalista Marco Travaglio.

Stasera c’è Cattelan su Rai2, ospiti del 24 gennaio 2024

Ma passiamo agli ospiti e alle anticipazioni della seconda puntata di mercoledì 24 gennaio 2024 di “Stasera c’è Cattelan…su Rai2” dalle ore 23.10 in seconda serata su Rai2. Alessandro Cattelan è pronto ad intervistare: l’attore e regista Pietro Castellitto, ma anche il re del cinema hard Rocco Siffredi. Per l’occasione Rocco non sarà solo, visto che ad accompagnarlo ci sarà la moglie Rosa Caracciolo, i figli Lorenzo e Leonardo Tano. Infine ospite anche la comica Giorgia Fumo.

Come sempre il programma Alessandro Cattelan proporrà interviste, sketch e momenti speciali, tutto accompagnato come sempre dalla musica degli Street Clerks.