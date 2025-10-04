Dopo 18 anni, torna Love Bugs. La sitcom di successo degli anni 2000 vedrà ora due nuovi protagonisti e sarà diretta da Ivan Cotroneo. Scopriamo insieme tutte le novità e dove vederla in tv.

Torna Love Bugs, protagonisti sono Brenda Lodigiani e Michele Rosiello

Era il 2007 quando andò in onda l’ultima puntata di Love Bugs, ora la serie torna con una veste completamente nuova. Protagonisti sono una coppia inedita formata da Brenda Lodigiani (che in queste settimane stiamo vedendo alla conduzione di Bake Off) e da Michele Rosiello.

Ma quando sarà possibile vederla in tv? Il reboot di Love Bugs andrà in onda su Tv8 a partire dal 24 novembre 2025, dal lunedì al venerdì alle ore 19.30. La trama vede Brenda Lodigiani vestire i panni di una fidanzata passionale ma anche un po’ ossessiva del suo compagno, l’attore Michele Rosiello che invece è il classico ragazzo ideale. Tra le sue passioni c’è l’amore per il calcio Napoli (sua squadra del cuore) e la cucina. I due affrontano la quotidianità con leggerezza e ironia, circondati dagli amici (del calcetto, delle chat whatsapp), ai vicini rumorosi, passando per i colleghi e una suocera sempre presente.

Elemento che non manca negli sketch è lo smartphone e l’iperconnessione. Quello che resta uguale rispetto alla prima stagione di Love Bugs sono i ‘bug’ dell’amore, vedremo infatti i due protagonisti dover affrontare gelosie, incomprensioni e litigi con la suocera.

Le prime edizioni della sit-com

La prima edizione di Love Bugs, andata in onda nel 2004 su Italia 1 aveva come protagonisti Fabio De Luigi e Michelle Hunziker. La seconda stagione, in onda l’anno dopo per un totale di 117 episodi, ha visto sempre Fabio De Luigi ma questa volta affiancato da Elisabetta Canalis. Mentre nelle terza e ultima (trasmessa nel 2007 per un totale di 53 episodi) ha visto la presenza nel cast c’erano Emilio Solfrizzi e Giorgia Surina.