Torna ‘Estate in diretta‘ a fare compagnia ai telespettatori della Rai dal mese di giugno. Il programma di attualità, cronaca e spettacolo che racconta l’estate degli italiani, si preannuncia ricco di novità. Scopriamo insieme chi saranno i conduttori e le anticipazioni di questa nuova stagione.

Estate in diretta: confermati alla conduzione Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini

Saranno ancora una volta Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini a condurre ‘Estate in Diretta‘. Il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì, a partire da lunedì 3 giugno 2024 alle 16.05 su Rai 1. La grande novità è che si parte con un’ora di anticipo per raccontare i 70 anni della storia della televisione. In studio ci saranno i volti noti del mondo dello spettacolo che racconteranno i momenti più belli tra aneddoti e materiali di repertorio preso dalle Teche Rai.

Gli inviati della storica trasmissione prodotta da Intrattenimento Day Time Rai si collegheranno da ogni angolo d’Italia per aggiornare il pubblico sui casi di cronaca, sulle notizie di stretta attualità e sulle storie più significative che caratterizzeranno i mesi estivi. Nella seconda parte di trasmissione, avremo invece un parterre di ospiti e opinionisti che commenteranno le notizie di spettacolo e di costume. Presenza fissa in studio è Gigi Marzullo che parteciperà ai talk di attualità e racconterà le interviste più significative della sua carriera.

Le parole dei conduttori

Intervistati dall’Ansa, i due conduttori hanno raccontato l’emozione che si prova a cominciare una nuova stagione di ‘Estate in diretta‘. Come spiegato da Semprini: “Quest’anno ho posto la condizione di essere trasferito al day time e ho lasciato definitivamente l’all news dopo 20 anni“. Mentre Nunzia De Girolamo ha raccontato:

“Mi sono imbattuta nella cronaca l’anno scorso per la prima volta a “Estate in Diretta” e l’ho trovato molto affascinante, non perché l’animo nero della gente mi affascini, ma perché non possiamo ignorare la vita di tutti i giorni“.