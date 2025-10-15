Dopo Reazione a Catena, torna l’Eredità nel pomeriggio di Rai1. Il quiz show sarà condotto, per il terzo anno consecutivo, da Marco Liorni. Scopriamo insieme quando andrà in onda e le novità della nuova edizione.

Torna l’Eredità con Marco Liorni: tutte le novità

Marco Liorni è pronto a condurre, dagli Studi Fabrizio Frizzi, una nuova edizione de L’Eredità. Il presentatore, che ha all’attivo 360 puntate, è stato confermato al timone del quiz show di Rai1. La prima puntata della nuova stagione è prevista per lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 18.40.

Accanto a Liorni ci saranno le due professoresse che abbiamo imparato a conoscere lo scorso anno, la trevigiana Greta Zuccarello e la veneziana Linda Pani. Entrambe verrano coinvolte di più all’interno del programma.

Tra le novità c’è l’introduzione di un nuovo gioco dal titolo “1, 2, 3…”: il concorrente, partendo da tre indizi, dovrà indovinare l’oggetto o l’argomento misterioso. Mentre, come anticipato da Marco Liorni a Tv, Sorrisi e Canzoni è stato modificato un po’ il “Triello” sottolineando il sapore della sfida.

La Ghigliottina resta l’ultimo scoglio prima di vincere il montepremi accumulato durante la puntata che avrà un’atmosfera più famigliare e accogliente.

I numeri del quiz show

L’Eredità è realizzato in collaborazione con Banijay Italia e quest’anno festeggia 24 anni. La scorsa edizione ha ottenuto una media di 4,2 milioni di telespettatori con il 26,04% di share mentre la puntata più seguita è stata quella del 13 febbraio 2025 con 5 milioni di telespettatori e il 29,3% di share. La regia del quiz show è di Luigi Rizza.

Il concorrente che ha vinto di più nel corso delle edizioni è Guido Gagliardi (con 316.250,00 mila euro e 5 ghigliottine indovinate). Quello che ha partecipato a più puntate (51) è Massimo Cannoletta, portandosi anche a casa anche 280.000 mila euro di montepremi.

L’Eredità con Marco Liorni torna in tv da lunedì 20 ottobre su Rai 1 alle ore 18.40.