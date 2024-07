Torna Ciao Darwin con alcune puntate in replica questa estate. Lo show antropologico più irriverente della tv è pronto a far ridere mostrando due categorie a confronto che gareggiano tra loro per scoprire come sarà l’uomo e la donna del futuro. Vediamo insieme quando andrà in onda.

Ciao Darwin in replica: quando vedere lo show con Paolo Bonolis

Come già successo in passato, Mediaset ha deciso di riproporre per la stagione estiva le puntate di Ciao Darwin. L’ultima puntata della nona stagione è andata in onda il 23 febbraio 2024 decretando la fine definitiva del programma.

I telespettatori però potranno vedere alcune puntate in replica di Ciao Darwin che andranno in onda martedì 16 luglio in prima serata su Canale 5. Non si sa ancora se rivedremo la nona stagione, quella con sottotitolo Giovanni 8.7, o qualche puntata delle precedenti edizioni.

Non mancheranno però le prove che hanno contraddistinto negli anni show. Si parte da ‘A spasso nel tempo‘ per poi continuare con ‘la prova del coraggio‘. Momento imperdibile è il defilè dei caposquadra e di alcuni concorrenti con outfit da giorno, sera, discoteca e intimo. Solo la prova dei cilindroni decreta la categoria vincente.

Durante l’ultima edizione abbiamo ammirato anche quattro diverse madre natura e un padre natura che si sono alternati nel corso delle puntate.

Non ci sarà una decima stagione

Come annunciato da Paolo Bonolis ai nostri microfoni durante il BCT, non ci sarà la decima edizione del popolare show che fu trasmesso per la prima volta nel 1998.

“Sono molto contento di come è andato Ciao Darwin. È una trasmissione che è sempre piaciuta, che quest’anno ha avuto dei limiti da dover affrontare perché viviamo in una contemporaneità dove si cammina sulle uova e alcune cose erano un po’ troppo ‘palettate’. Per cui credo che per questa ragione non si farà più”.

Non ci resta quindi che vedere le puntate in replica, sempre disponibili su Mediaset Infinity, e dal 16 luglio su Canale 5.