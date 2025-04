Tutto quello che ho con Vanessa Incontrada: trama, cast e quando in tv

Vanessa Incontrada è pronta a portarci nel mondo di Tutto quello che ho. La nuova fiction Mediaset vedrà l’attrice e conduttrice come protagonista. Scopriamo insieme chi fa parte del cast, la trama e quando andrà in onda in tv.

Tutto quello che ho: la trama della nuova fiction con Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada dopo aver interpretato Fosca Innocenti è ora impegnata in Tutto Quello che ho. La prima puntata è prevista per mercoledì 9 aprile 2025 in prima serata, alle ore 21.20, su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Ma qual è la trama della nuova fiction? Vanessa Incontrada interpreta Lavinia Santovito (un’avvocata) mentre Marco Bonini è Matteo (un poliziotto). La donna si divide tra il lavoro e i suoi due figli, Camilla e Roberto (un 14enne con la passione per il canottaggio). Le loro vite vengono sconvolte quando la loro figlia 18enne scompare misteriosamente.

Ad essere arrestato è Kevin, un ragazzo di origini africane con dei precedenti penali. Mentre Matteo è convinto che il giovane sia coinvolto nella sparizione della figlia e non dica quello che sa, Lavinia ha qualche dubbio e cerca in Kevin un alleato per scoprire la verità. La sua sarà una battaglia per cercare disperatamente di capire cosa è successo a sua figlia.

Curiosità e cast

Tutto Quello che ho è diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca ed è liberamente tratto da una storia vera. In totale saranno 4 le puntate in onda in prima serata su Canale 5. Nel cast ci sono Marco Bonini, Ibrahima Gueye, Alessia Giuliani, Antonella Attili e Fabrizio Coniglio.

Camilla è interpretata dalla giovane attrice Margherita Attorre, mentre Roberto, suo fratello minore, è interpretato da Edoardo Miulli. Presente anche Gianfranco Gallo, fratello dell’attore Massimiliano Gallo. La serie è stata girata principalmente a Livorno tra le zone di Scoglio della Regina (trasformato nella sede della polizia) e Garibaldi.