Antonella Clerici torna in tv con il suo programma sulla cucina e non solo, “E’ Sempre Mezzogiorno!” dopo la consueta pausa estiva. L’amatissimo cooking show di Rai 1, in onda torna tutti i giorni dalle 11.55 alle 13.30 , tornerà presto in tv. Vediamo di scoprire la data di messa in onda e tutte le novità della stagione 2022–2023.

E’ sempre Mezzogiorno! Torna in tv da lunedì 12 settembre

La cucina nel bosco della simpaticissima Antonella Clerici riapre i battenti il 12 settembre 2022 e terrà compagnia al pubblico di Rai1 che la segue sempre con molto affetto. E’ noto infatti che gli ascolti del programma sono sempre ottimi. Tra ricette, giochi, interviste e puro intrattenimento la Clerici tornerà nelle nostre case prima dell’appuntamento con l’informazione del TG1 delle 13.30.

“È Sempre Mezzogiorno”, è lo show quotidiano che usa la cucina come pretesto per far compagnia agli spettatori, parlare di attualità, giocare con il pubblico, intervistare ospiti e portare la natura in studio con uno stile contemporaneo e di grande effetto visivo: un muro di led a forma di emiciclo metterà la conduttrice al centro del suo amato bosco, con i colori che raccontano l’alternanza delle stagioni.

Ogni giorno Antonella con il suo garbo e la sua sobrietà intratterrà il pubblico di Rai1 assieme a tutto lo staff del programma. Nel cast fisso infatti troviamo chef, una rinomata nutrizionista, un giovane esperto di food e un insolito disturbatore.

Il Cast dovrebbe essere quello dello scorso anno, ovvero:

Fulvio Marino,

Alfio Bottaro,

Evelina Flachi,

Sara Caponigro,

Cristina Lunardini ovvero Zia Cri,

Lorenzo Bigiarelli.

È probabile che ritroveremo anche:

Luca Montersino,

Antonella Ricci,

Sal De Riso,

Marco Bianchi.

E mentre gli chef si alterneranno ai fornelli tra chiacchiere e risate la Clerici ci coccolerà e ci farà trascorrere qualche ora tra leggerezza e sobrietà, peculiarità della sua conduzione e della sua indole mite e dolce. Ma a farla da padrone sarà anche la buona tavola!

Inoltre, le telefonate per partecipare ai giochi del programma saranno pretesto per raccontare cosa accade a mezzogiorno in Italia: da Nord a Sud, dalle città alla campagna, ascolteremo le storie di un Paese che si muove, chiacchiera, fa la spesa, vive a contatto con la natura, fino al momento di mettersi a tavola. E dopo aver preparato, giocato e chiacchierato, Antonella e i suoi amici augureranno buon appetito alle famiglie italiane.