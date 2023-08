Torna “Affari Tuoi” uno degli appuntamenti serali dell’access time più apprezzati dagli italiani. Il programma sarà condotto ancora una volta da Amadeus che dopo le modifiche apportate lo scorso anno, è pronto a stupire ancora. Vediamo insieme da quando andrà in onda.

Torna “Affari Tuoi 2023” con Amadeus: quando in tv

Grande attesa per il ritorno di “Affari Tuoi”, il game show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, sarà trasmesso su Rai 1 a partire da domenica 10 settembre 2023 subito dopo il Tg. Alla guida ci sarà ancora una volta Amadeus ma i concorrenti si troveranno in un nuovo studio: il programma torna ad andare in onda dal Teatro delle Vittorie di Roma.

Il gioco dei pacchi, che può far vincere migliaia di euro in gettoni d’oro, vedrà ancora una volta 20 concorrenti. Ognuno rappresenta le 20 regioni del nostro Paese e saranno accompagnati da un loro familiare.

Le principali novità introdotte lo scorso anno da Amadeus restano: per chi non vince ci sarà la possibilità di partecipare al gioco finale della “Regione fortunata”, al posto del telefono c’è uno smartphone, resta il libretto degli assegni e il “trita documenti” per distruggere quelli rifiutati dai concorrenti. In palio ci sono da 0 a 300 mila euro in gettoni d’oro.

Affari Tuoi ha fatto registrare ottimi numeri a livello di ascolti, con una media nella passata stagione del 22,89% di share pari a 4.569.000 telespettatori. Ciò ha spinto la Rai a mandarlo in onda già a settembre al posto de ‘I Soliti Ignoti’ che slittano di qualche mese.

Amadeus conduce anche altri programmi

In attesa della prossima edizione del Festival di Sanremo, con tanto di annuncio di concorrenti e co-conduttori, Amadeus sarà impegnato nella conduzione non solo di ‘Affari Tuoi’. Presenterà infatti anche ‘Arena Suzuki dai 60 ai 2000‘ con tanti ospiti musicali che hanno fatto la storia italiana e a dicembre ‘Sanremo Giovani’.