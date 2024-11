Torino Film Festival 2024 che si apre al Teatro Regio e lo fa con un gala che porta la kermesse a livelli di glamour forse mai raggiunti prima, anche perché avere un parterre di dive da Sharon Stone a Sarah Jessica Parker è degno di Venezia o Roma. Con la nuova direzione artistica di Giulio Base il capoluogo torinese punta proprio a scalzare la Capitale e a diventare secondo dopo la Biennale. Questa sera tra i flash dei fotografi hanno fatto capolino i grandi nomi dello spettacolo italiano come Piero Chiambretti, Massimo Ghini e l’immenso Giancarlo Giannini, ma soprattutto le star internazionali: Matthew Boderick accompagnato dalla moglie Sarah Jessica Parker, Rosario Dawson, Sharon Stone e il regista due volte premio Oscar Ron Howard che ha presentato in anteprima mondiale il suo nuovo film “Eden”. La stella della mole più luminosa però è stata sicuramente la star di “Basic Istinct”.

Sharon Stone stella delle stelle: “Tutti coinvolti verso un cambiamento”

Sharon Stone è stata la grande protagonista sul palco del Torino Film Festival, dove è arrivata con un elegante abito lungo dotato di un vistoso strascico e una pelliccia rossa a coprirle le spalle. L’attrice ha ricevuto la Stella della Mole alla carriera, un riconoscimento che celebra il suo straordinario contributo al cinema.

Durante il suo discorso, Sharon ha pronunciato parole molto intense sul suo impegno sociale: “Ognuno di noi può influenzare la vita di tutti gli altri. Questo mi ha spinto a lavorare sempre di più e a impegnarmi, oggi più che mai, su temi fondamentali come le crisi finanziarie, la ristrutturazione delle Nazioni Unite e la collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Dobbiamo affrontare con maggiore compassione le sofferenze mentali che l’OMS stessa ci invita a considerare. Tutto quello che ho fatto come artista e come persona è stato per cercare di coinvolgere tutti verso un cambiamento”.

Ron Howard presenta Eden: “Dopo il primo film ho capito che volevo dirigere per sempre”

Ron Howard ha invece raccontato al pubblico di com’è nato il suo amore per il cinema: “Ho cominciato molto giovane, ma a un certo punto mi sono davvero innamorato del cinema ed ho imparato a recitare. Ho capito come ottenere una parte in un film o in uno show televisivo. Ho capito che era il mio sogno. E così, quando ho diretto il mio primo film tutto quello che speravo di fare era dirigere per il resto della mia vita”.

Il regista in Italia è particolarmente amato per Happy Days, una serie che ancora oggi è un cult assoluto come ha ricordato sul palco: “Un successo clamoroso in Italia e Australia, sono così felice che la gente ancora se lo ricordi”.