Top Gun Maverick è il grande ritorno di Tom Cruise nei panni di un aviatore della Marina. Il sequel del film che lanciò l’attore nell’olimpo delle star di Hollywood, andrà in onda in prima serata in chiaro appena due anni dopo la sua uscita nelle sale. Vediamo insieme su quale canale e di che cosa parla.

Top Gun Maverick, quando in onda e trama

Grande attesa per il sequel di Top Gun, il film del 1986 che vinse un Premio Oscar e un Golden Globe per la miglior canzone originale. Si trattava di ‘Take My Breath Away‘, prodotta da Giorgio Moroder per i Berlin. Dopo circa 30 anni, Tom Cruise ritorna a interpretare il tenente Pete “Maverick” Mitchell. La pellicola, diretta da Joseph Kosinski, è dedicata alla memoria di Tony Scott, regista del film originale. Tom Gun Maverick andrà in onda in prima serata martedì 16 gennaio 2024 su Canale 5.

Ma di cosa parla? Da più di 30 anni, Maverick è uno dei migliori aviatori della Marina e ora deve addestrare un gruppo di allievi della Top Gun per una missione altamente specializzata e pericolosa. Il suo antagonista del passato, l’amico ammiraglio Tom “Iceman” Kazansky, è ora il comandante della Flotta del Pacifico degli Stati Uniti e fa di tutto per proteggerlo prima di morire (è malato terminale). A Maverick spetta il compito di distruggere un impianto non autorizzato per l’arricchimento dell’uranio, che si trova in una profonda depressione alla fine di un canyon ed è difeso da un sistema molto sofisticato. Ci sono infatti torrette equipaggiate con missili terra-aria SA-3 Goa, disturbatori GPS e aerei da caccia di quinta generazione pronti a far fuori chiunque si avvicini all’area.

Nel gruppo di giovani piloti incontriamo Bradley “Rooster” Bradshaw, figlio del defunto navigatore di Maverick Nick “Goose” Bradshaw, pilota molto prudente. È proprio a sua madre che il capitano aveva giurato di non farlo entrare in Accademia per i pericoli del volo. Accanto a lui, nel gruppo di allievi della Top Gun, c’è Jake “Hangman” Seresin che invece ha una guida più spericolata. Durante la missione, i velivoli di Rooster e Maverick vengono abbattuti e i due proseguono via terra trovando un aereo e rimettendosi in volo. Riusciranno a salvarsi e a concludere la missione senza perdite umane.

Il cast di attori

Nel cast vediamo Tom Cruise interpretare ancora una volta Maverick, mentre Miles Teller è Roosert. Jennifer Connelly è invece Penny Benjamin, l’ex fidanzata di Maverik che ora è la proprietaria di un bar vicino alla base della scuola di addestramento dei piloti. Val Kilmer ha il ruolo dell’Ammiraglio Tom “Iceman” Kazansky mentre John Hamm è il Viceammiraglio Beau “Cyclone” Simpson; ed Ed Harris è il Contrammiraglio Chester “Hammer” Cain. Intanto già si pensa a Top Gun 3.