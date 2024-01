Il 2024 si apre con una buona notizia per tutti, e sono sempre tanti, i fans di Top Gun, di cui sembrerebbe già in lavorazione il terzo capitolo. Al momento si tratta soltanto di qualcosa di più di una indiscrezione, che tuttavia è stata riportata anche dal credibilissimo The Hollywood Reporter, pertanto possiamo averne quasi la certezza. Non a caso, trapelano già le prime informazioni su chi farà parte del cast, la regia e la sceneggiatura. Ecco cosa sappiamo al momento.

Top Gun 3: cosa sappiamo sul cast, la regia e la sceneggiatura

Pare proprio che Top Gun 3, terzo capitolo della saga cinematografica iniziata a metà degli anni ’80 con una pellicola diventata un cult, si farà. Le curiosità maggiori riguardano il cast, sul quale si ha una riconferma importante e cioè che Tom Cruise ne sarà ancora una volta il protagonista. Top Gun 3 dovrebbe essere il prossimo film al quale il grande attore prenderà parte subito dopo aver terminato le riprese di Mission: Impossible 8.

Insieme a lui dovrebbero esserci anche, ancora una volta, Miles Teller e Glenn Powell. Nessuna anticipazione, invece, sulla protagonista femminile, ruolo che è stato già delle bellissime Kelly McGillis e Jennifer Connelly.

I produttori dovrebbero essere ancora una volta Jerry Bruckheimer e David Ellison, mentre non sappiamo ancora se Joseph Kosinski, che ha diretto Top Gun: Maverick, sarà il regista anche di questo terzo capitolo o meno.

Per quando è prevista l’uscita al cinema

Visto l’incredibile successo di Top Gun: Maverick, un seguito delle avventure dell’affascinante pilota statunitense appariva quasi scontato. Nel 2022, a livello planetario, la pellicola ha incassato più di un milione e mezzo di dollari, non trovando grandi ostacoli neppure nella pandemia da Covid-19.

Se vi state chiedendo quando il film uscirà nelle sale, vi avvertiamo che ci sarà da attendere ancora un po’. Dato che Tom Cruise è impegnato sul set di Mission: Impossible 8 certamente fino a Maggio 2025, possiamo ipotizzare che non potremo vedere Top Gun 3 prima del 2026.