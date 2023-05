‘Miss‘ è il titolo del nuovo singolo di Tommy Dali e Ndg in uscita da venerdì 19 maggio 2023. I due ex allievi della scuola di Amici 22, che avevano molto legato all’interno del programma di Maria De Filippi, hanno deciso di collaborare in questa nuova avventura musicale. Vediamo insieme di cosa parla la canzone e chi sono i due cantanti.

Tommy Dali e Ndg insieme in ‘Miss’: il nuovo singolo dei due cantanti

Tommy Dali e Ndg sin dall’inizio di Amici 22 hanno instaurato un rapporto fraterno e in tanti speravano in un loro duetto. Il brano ‘Miss’, scritto da entrambi, ha influenze pop ed è prodotto da Ayden Lau e Thuke. Uscirà sulle principali piattaforme venerdì 19 maggio. Sui social, i due cantanti hanno postato un’anteprima del brano scrivendo:

“È successo, abbiamo scritto un pezzo insieme“.

‘Miss’ parla dei tanti lati che ha l’amore, non sempre positivo. Esistono forme anche di amore malato che provocano una sensazione di smarrimento. Nonostante la consapevolezza di questo sentimento distruttivo, purtroppo la persona non riesce a farne a meno, quasi fosse una dipendenza.

Chi sono i due cantanti

Tommy Dali, il cui vero nome è Tommaso Daliana, entra nella scuola a settembre e ha come insegnante Rudy Zerbi. Nel corso del programma commette alcune leggerezze, come ritardi alle lezioni e violazioni del regolamento, che lo portano spesso a essere messo in sfida. A gennaio, a seguito del Capodanno Gate, viene eliminato dal suo insegnante. Un’eliminazione che molti fan del programma hanno trovato ingiusta dato il talento del cantante.

Ndg invece, seguito da Lorella Cuccarini, accede al serale di Amici 22. Alle sue spalle ha già un disco d’oro, ottenuto con il successo di ‘Panamera’. Il cantante è però il primo concorrente ad essere eliminato nel corso della prima puntata del serale.