Nell’attesa per il via alla gara musicale di Basilea, si apre il primo caso dell’Eurovision che vede Tommy Cash finire al centro di una polemica globale per la proposta di un brano sull’Italia: “Espresso Macchiato“.

Tommy Cash finisce al centro della prima polemica sull’Eurofestival: il motivo

Espresso Macchiato può già dirsi la canzone più discussa, tra le proposte ammesse alla gara musicale del tanto atteso evento Eurovision Song Contest 2026, che si terrà a Basilea dal 10 al 17 maggio 2025. Questo, per effetto della polemica globale che riguarda il cantante dell’Estonia, reo per i contestatori da ogni parte del mondo, di rendersi portavoce di un brano di dileggio ai danni dell’Italia, nella competizione della kermesse in divenire.

Il Codacons ha chiesto l’esclusione del cantante Tommy Cash dallo show dell’Eurofestival. E come se non bastasse, anche dalla Politica, in Italia, arriva la richiesta dell’estromissione di Cash dall’Eurovision.

Più precisamente dal vicepresidente del Senato: il leghista Gian Marco Centinaio. Con un post condiviso via Instagram, il noto leghista chiede che il rapper venga squalificato dall’Eurovision, dal momento che il brano Espresso Macchiato sarebbe, a suo avviso, un insulto all’Italia e agli italiani.

La contestazione arriva anche dalla Politica, in Italia

“Chi insulta l’Italia deve restare fuori dall’Eurovision Song Contest. Questo Tommy Cash –si legge tra le righe del post di contestazione sul partecipante all’Eurofestival -. Cantante estone, si è qualificato all’Eurovision Song Contest con una canzone in cui parla in un italiano maccheronico di qualcuno che si è arricchito solo bevendo caffè e “sudando come un mafioso”.

Il messaggio della Lega, poi, prosegue senza filtri, rivelandosi tra i più aggreganti del momento sui social, sul conto di Cash:

“Questo cantante dovrebbe venire in Italia a vedere come lavora la gente perbene prima di permettersi di scrivere canzoni così stupide e piene di stereotipi. Se c’è qualcuno che ha trovato il modo di fare soldi facili insultando e approfittando degli altri, questo è lui. È questa l’idea di fratellanza europea che hanno in mente gli organizzatori dell’Eurofestival? Spero proprio che gli impediscano di partecipare”.