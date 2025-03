Tra i più discussi dei partecipanti ammessi alla gara musicale dell’Eurovision Song Contest 2025 in Svizzera, Tommy Cash segna un inaspettato successo con “Espresso Macchiato“, entrando a fare parte delle Top charts in Italia, a dispetto della polemica che lo vede protagonista.

Tommy Cash risponde alle critiche, prima dell’Eurofestival

La sua canzone ammessa in gara all’Eurofestival esercita una notevole influenza nel web, ma é tacciata di muovere razzismo verso l’Italia limitandola a dei cliché di usi e costumi quali la mafia, il tabacco e il caffè, ma Tommy Cash tiene ora a chiarire il suo amore verso il Belpaese. Intervistato ai microfoni di Rai Radio 2, il cantante rappresentante dell’Estonia fa sapere:

“Io amo l’Italia, ho il massimo rispetto per questo posto, amo questo paese, il cibo, l’architettura, il design, il caffè. Non era nelle mie intenzioni offendere, non avevo neppure immaginato che potesse accadere”. Ma non é tutto. Conscio di essere diretto rivale di Lucio Corsi, che all’Eurovision Song Contest di Basilea rappresenta l’Italia con la canzone uscente di Sanremo 2025 “Volevo essere un duro”, l’estone spende delle parole dirette al Belpaese, anche nei riguardi del ritirato dall’Eurofestival e vincitore del Festival sanremese, Olly:

“So che per l’Italia all’Eurovision doveva venire Olly e che invece ci sarà Lucio Corsi, ho visto dei meme che li mettevano insieme e venivo fuori io. Lucio Corsi è molto cool, si veste benissimo, credo che sia un puro, sono sicuro che diventeremo buoni amici all’Eurovision. Lo proteggerò, sarò il suo fratello maggiore”.

Il successo in Italia

Nel frattempo, al di là della polemica che lo vede coinvolto, Tommy Cash segna un successo inaspettato tra i singoli più venduti in Italia. In particolare, entra a far parte della Top 30 delle canzoni più vendute su iTunes, proprio con “Espresso Macchiato“. La proposta estone si classifica alla 28esima posizione. In TOP5, nella stessa classifica , troviamo la vincitrice morale del Festival di Sanremo con La Cura per me, Giorgia, seguita sul podio da Olly con Balorda Nostalgia al secondo posto. Terzo posto per Cuoricini di Coma-cose, che precede Achille Lauro quarto e Lucio Corsi quinto.