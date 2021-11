Dalla vittoria della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi di strada ne ha fatta. Pronto a sbarcare come giudice-conduttore di Drag Race Italia su Discovery, l’ex inquilino e vincitore della casa più spiata d’Italia, attraverso le pagine del settimanale Chi, racconta il suo periodo d’oro dopo la vittoria del reality. Un percorso fatto di programmi tv, ospitate fisse, e della scelta di rinunciare ad un programma in prima serata.

Tommaso Zorzi: “Ho rinunciato alla prima serata”

A Chi Tommaso Zorzi ha raccontato di aver rinunciato ad un programma in prima serata su Italia 1: «Mediaset, che non smetterò mai di ringraziare e considero casa, mi ha offerto un programma da condurre in prima serata su Italia 1. E non parlo di una singola puntata, sia chiaro. Parlo di un progetto a lunga durata. Ma alla fine non me la sono sentita. Alla terza riunione con autori e produzione ho avuto le palle e l’onestà intellettuale di dire stop e fare un passo indietro. Un domani però mi piacerebbe tornare a “Colognoland” anche solo per la mensa… che è pazzesca!».

Tommaso Zorzi: il rapporto di stima con Maurizio Costanzo

Dopo la vittoria al reality di Canale 5 abbiamo avuto modo di vedere Tommaso in veste di opinionista all’Isola dei Famosi, conduttore di un programma on demand dal titolo Il punto Z, una striscia quotidiana su Italia 1 e la presenza fissa al Maurizio Costanzo Show.

Proprio con Maurizio Costanzo, il giovane Zorzi ha instaurato un rapporto di amicizia e stima reciproca. Un rapporto che ha portato alla collaborazione in radio su R101 proprio con Costanzo. Del loro rapporto Zorzi dice: «Con Maurizio ho un rapporto che non avrei mai pensato di instaurare. Mi consiglia, ci divertiamo e cantiamo anche insieme le canzoni napoletane. In lui ho trovato un papà televisivo. In radio a volte lui, scherzando, mi dice che il vecchio tra i due sono io. Forse ha ragione. Per esempio in questo periodo in cucina sono stato posseduto da Antonella Clerici. Potrei presto apparire bionda con i boccoli».

Cosa pensa Zorzi della nuova edizione del Grande Fratello Vip

Della nuova edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi dice: «I miei preferiti sono il conduttore Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. Tra i concorrenti apprezzo molto il modo in cui ama la vita Manuel Bortuzzo. Un insegnamento fortissimo. Avrei voluto condividere con lui questa esperienza».

Parlando del rapporto con gli ex coinquilini Tommaso racconta: «Non ho perso di vista Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta. Con gli altri non è che ci siano cattivi rapporti, non ce ne sono proprio!».