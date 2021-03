Tommaso Zorzi diventa risorsa artistica di Mediaset

Il vincitore di “Grande Fratello Vip” Tommaso Zorzi – di recente arruolato come nuovo opinionista dell’Isola dei Famosi assieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini è entrato a far parte delle risorse artistiche di Mediaset a tutti gli effetti.

Tommaso Zorzi, opinionista e conduttore di un programma dedicato all’Isola dei Famosi

Oltre alla presenza in studio nel reality in partenza lunedì 15 marzo 2021 come opinionista, Tommaso Zorzi sta preparando assieme a Mediaset un programma online dedicato all’Isola dei Famosi visibile in esclusiva sulla piattaforma digitale Mediaset. Un’esperienza non nuova per lui, visto che già prima del GF aveva condotto un talk su Mediaset Play chiamato “ADORO” relativamente a “La Pupa e il Secchione”. In quel caso era in coppia alla conduzione con Giulia Salemi.

Con il coinvolgimento nel team dell’Isola dei Famosi, Zorzi fa il primo passo di un percorso che lo porterà a entrare nella rosa delle risorse artistiche Mediaset.

Tommaso Zorzi vittima di uno scherzo de Le Iene

Il vincitore del reality di Canale 5, e nuovo opinionista de L’Isola dei Famosi, è stato vittima di uno dei celebri scherzi organizzati dalla trasmissione di Italia 1.

“Ho perso 20 anni di vita, mi sento male, mi sono visto già al San Vittore”, rivela Zorzi nelle sue storie Instagram. Non si sa quando andrà in onda lo scherzo, si sa solo che tra i complici c’è l’influencer Sonia Lorenzini. “Stavo morendo, vi dico solo che a un certo punto ho pensato di finire in galera”, conclude il 25enne milanese.

Molto probabilmente lo Scherzo a Tommaso Zorzi andrà in onda questa sera nella trasmissione Le Iene su Italia 1. Eccovi una piccola anticipazione relativa allo Scherzo a Tommaso Zorzi: