Ha da pochi giorni festeggiato i suoi 27 anni con un esclusivo party nel cuore di Milano in stile anni ’90 ed è pronto a tuffarsi in nuove sfide lavorative: Tommaso Zorzi, è indiscutibilmente il volto di punta di Discovery, e a breve guiderà per la tv italiana due nuovi format televisivi che arrivano direttamente dalla tv inglese. I titoli dei due programmi? “Questa è Casa Mia” e “Tailor Made – Chi ha la stoffa?”. Ma andiamo a scoprire qualcosa in più su questi due nuovi format tv.

Tommaso Zorzi conduce “Tailor Made – Chi ha la stoffa?” e “Questa è casa Mia”

La distribuzione di BBC Studios ha annunciato che due dei suoi format di successo saranno adattati per la tv italiana e condotti da Tommaso Zorzi. L’ex vincitore del Grande Fratello Vip sarà alla guida di “Questa è Casa Mia” e “Tailor Made – Chi ha la stoffa?”.

“Questa è casa Mia”: il format

“Questa è Casa Mia” (versione italiana di This Is My House) prodotto da Casta Diva, vedrà ogni settimana quattro concorrenti nell’intento di convincere una giuria composta da celebrità che quella che descrivono sia realmente la loro casa, ma solo uno dice la verità. Il programma andrà in onda a Maggio su Real Time.

Tommaso Zorzi alla guida di: “Tailor Made – Chi ha la stoffa?”

Il secondo format che condurrà Tommaso Zorzi è Tailor Made – Chi ha la stoffa? (versione italiana di Sewing Bee), si tratta di una competizione nel mondo della sartoria. Un gruppo di concorrenti gareggeranno contro il tempo in tre sfide di cucito ogni settimana nel tentativo di vincere il premio di migliore della settimana.

I concorrenti saranno giudicati in base alla loro creatività, capacità tecniche e capacità di lavorare sotto pressione da un team di esperti del settore. Il programma sarà prodotto da Blu Yazmine e andrà in onda su Discovery+ a giugno 2022, seguirà poi a quanto pare una programmazione su da Real Time.

Laura Carafoli di Discovery Italy

Laura Carafoli, SVP Chief Content Officer Discovery Italy, ha dichiarato:

“Dopo il grande successo di Bake Off, la nostra partnership di lunga data con BBC Studios continua ad espandersi, con l’obiettivo condiviso di portare contenuti di prima qualità nel mercato italiano. Siamo entusiasti di portare finalmente in Italia, la cui competenza sartoriale è riconosciuta in tutto il mondo, un format votato alla moda e alle capacità sartoriali. La versione italiana di “Sewing Bee” non solo intratterrà e coinvolgerà il pubblico con sfide e abiti da sogno, ma farà anche luce sull’artigianato, la creatività e l’innovazione che rendono il Made in Italy così unico. Con “This Is My House”, riporteremo su Real Time la “proprietà”, uno dei generi preferiti dal nostro pubblico, con una nuova svolta divertente che lo rende più audace e divertente per la nostra prima serata”.