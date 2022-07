Tommaso Paradiso torna dal vivo con il Tommy Summer Tour 2022 che presenta come il suo “Festivalbar”. Ecco tutte le date in programma per festeggiare la stagione estiva che il cantautore chiama “la Stagione del Cancro e del Leone”.

Tommaso Paradiso in concerto: tutte le sue canzoni nel Tommy Summer Tour 2022

Al via sabato 9 luglio dalla Piazza Antico Ospedale di Vercelli il Tommy Summer Tour 2022 di Tommaso Paradiso. L’ex voce e frontman dei Thegiornalisti è prontissima per il suo primo tour estivo prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Si tratta di un calendario fitto di date ed appuntamenti live che lo porteranno nelle arene e piazze italiane per un’estate che si preannuncia davvero caldissima!

La scaletta del Tommy Summer Toru 2022 si preannuncia esplosiva, visto che Tommaso dal vivo presenterà tutte le canzoni di successo. Da “Completamente” a “Riccione“, da “Ricordami” fino a “Non avere paura“. Non solo, spazio anche alla super hit “Felicità puttana” che ha conquistato 4 dischi di platino, “Da sola in the night“, “Fine dell’estate“, “Zero stare sereno” fino ai recenti single “Tutte le notti“, “Magari no” fino all’ultimo singolo “Piove In Discoteca“.

Dopo il grandissimo successo con i Thegiornalisti, Tommaso Paradiso si è dedicato ad una carriera solista incasellando una serie di successi davvero strepitosi. Lo scorso 4 marzo, dopo due anni di pandemia, ha pubblicato il suo primo album di inediti dal titolo “Space Cowboy” presentandolo così: “sono solo un vaccaro che ama guardare il cielo. Sono solo uno “Space Cowboy“. Prima di approdare nelle arene e piazze italiane, il cantautore ha portato il suo album di debutto dal vivo, dal 25 marzo al 4 maggio, nei più importanti teatri italiani.

Tommy Summer Tour 2022, tutte le date di Tommaso Paradiso

Un calendario fitto di impegni e live per Tommaso Paradiso. Ecco tutte le date in programma nell’estate 2022:

Sabato 9 luglio 2022 || Vercelli @ Piazza Antico Ospedale

Domenica 10 luglio 2022 || Brescia @ Arena Campo Marte

Mercoledì 13 luglio 2022 || Ferrara @ FERRARA SUMMER FESTIVAL Piazza Trento Trieste

Lunedì 18 luglio 2022 || Marostica (VI) @ MAROSTICA SUMMER FESTIVAL Piazza Castello

Sabato 23 luglio 2022 || Tarvisio (UD) @ NO BORDERS MUSIC FESTIVAL Laghi di Fusine

Mercoledì 27 luglio 2022 || Forte dei Marmi (LU) @ Villa Bertelli

Giovedì 28 luglio 2022 || Follonica (GR) @ Parco Centrale

Sabato 30 luglio 2022 || Francavilla al Mare (CH) @ SHOCK WAVE FESTIVAL Lungomare Tosti

Martedì 2 agosto 2022 || Baia Domizia (CE) @ Arena dei Pini

Mercoledì 3 agosto 2022 || Monopoli (BA) @ COSTA DEI TRULLI LMF Spazio Think Tank

Domenica 21 agosto 2022 || Roccella Jonica (RC) @ Teatro Al Castello

Martedì 23 agosto 2022 || Marina di Ginosa (TA) MELODYE MUSIC FEST Spazio Elephant Park

Venerdì 26 agosto 2022 || Taormina (ME) @ Teatro Antico

Sabato 27 agosto 2022 || Agrigento @ Teatro della Valle dei Templi

Martedì 30 agosto 2022 || San Benedetto del Tronto (AP) @ SAN.B SOUND Parco Nelson

Ecco il video dell’ultimo singolo “Piove in discoteca”: