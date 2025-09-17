Tommaso Labate porta la politica in prima serata su Retequattro con Realpolitik, il nuovo programma tv in onda da mercoledì 17 settembre 2025. Scopriamo insieme le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata.

Realpolitik, al via il nuovo programma tv con Tommaso Labate su Rete 4

Stasera, mercoledì 17 settembre 2025, dalle ore 21.33 appuntamento con la prima puntata di “Realpolitik“, il nuovo programma di approfondimento firmato Videonews che porta la firma e la conduzione di Tommaso Labate. La politica torna protagonista sul piccolo schermo con un nuovo format tv che promette di raccontare l’attualità con un taglio diretto e senza troppi giri di parole. Il titolo del programma non è casuale, visto che il nuovo programma tv di Rete4 si prefigge l’obiettivo di analizzare e raccontare i fatti mettendo a confronto diretto i protagonisti della scena politica italiana (e non). Nessuna retorica, ma dialoghi serrati, faccia a faccia e approfondimenti su tutto ciò che accade dentro e fuori i confini italiani.

Nella puntata di debutto di stasera, Tommaso Labate si occuperà della guerra in corso a Gaza dove dove l’esercito israeliano è entrato nel cuore della città. Spazio poi anche alle ultime novità dalla guerra in Ucraina. Non mancherà un momento di riflessione su un tema di strettissima attualità come la diffusione dell’odio e della violenza politica. Un argomento che è tornato su tutte le prime pagine dei quotidiani internazionali dopo l’omicidio dell’attivista americano Charlie Kirk.

Realpolitik, ospiti di stasera: mercoledì 17 settembre 2025

Tantissimi gli ospiti della prima puntata di Realpolitik di stasera, mercoledì 17 settembre 2025 su Rete 4. Tommaso Labate è pronto ad incontrare il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, una delle figure più discusse della politica nazionale capace sempre capace di attirare l’attenzione del grande pubblico per il suo essere pungente e diretto.

Tra gli ospiti anche Walter Veltroni, ex sindaco di Roma ed ex leader del centrosinistra e Virginia Raggi, ex sindaca di Roma. Entrambi condivideranno il proprio punto di vista sull’attuale panorama politico italiano ed internazionale.

L’appuntamento con Realpolitik di Tommaso Labate è tutti i mercoledì in prima serata