Tommaso Franchi si mostra sempre più vicino a Shaila Gatta al Grande Fratello, e un avvicinamento fisico tra loro é ora oggetto di accesa discussione a mezzo social. Nell’attesa generale in vista della nuova puntata del reality, tra le mura della Casa più spiata d’Italia l’inquilino “nip” registra un particolare gesto di avvicinamento fisico verso la ballerina “vip”. Motivo per cui i più tra i telespettatori attivi nel web sono pronti a scommettere che il senese voglia provare a conquistare l’ex Striscia, che è al contempo contesa da altri due coinquilini nella Casa.

Grande fratello 2024, Tommaso Franchi e Shaila Gatta sempre più vicini

Proseguono le cronache rosa di Grande fratello 2024, con un accadimento a dir poco passionale che si registra nel corso di una serata vissuta all’insegna del relax, con protagonisti Tommaso Franchi e Shaila Gatta. É il momento di una manifesta vicinanza intima tra i due gieffini. L’idraulico senese sembra non resistere alla tentazione di avere un contatto fisico con la ballerina ex allieva storica di Amici di Maria De Filippi.

L’avvicinamento fisico tra Shaila Gatta e Tommaso Franchi

Questo, mentre la vip e il nip sono entrambi seduti e la Gatta si trova distesa sul corpo del coinquilino. E nel contatto tra loro, complice una coperta che tiene avvolta la ballerina, Tommaso sembra non accorgersi della posizione della sua mano che intanto accarezza Shaila all’altezza del fondoschiena.

L’idraulico senese, 24 anni, uno dei “nip” (concorrenti in gioco non popolari o almeno non alla stregua dei competitor vip) nel reality show, si direbbe essere così, fisicamente, attratto dalla ballerina, che non disdegnerebbe le attenzioni del “non important people” coinquilino. E non manca la reaction con la ballerina che tra il serio e il faceto replica alla carezza focosa di lui: “Amore però non sul cu**o eh”. Per poi aggiungere: “Gli ormoni a palla, proprio!”. “Hai ragione”, ammette quindi, visibilmente imbarazzato, l’idraulico.

Si apre il quadrilatero al Grande Fratello?

L’avvicinamento tra la vip e il nip, inevitabilmente, ora accende gli animi degli utenti attivi nel web, anche in discussioni piuttosto accese. Tra i commenti più aggreganti c’é chi taccia Franchi di un gesto indesiderato verso Shaila. E chi, poi, d’altro canto prevede che la vicinanza tra loro sia il preludio al nuovo quadrilatero di Grande Fratello, dove la Gatta sarebbe contesa da tre corteggiatori, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato oltre all’idraulico nip.