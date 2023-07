Buon compleanno Tom Hanks. Nel giorno del suo compleanno, noi di SuperGuida Tv festeggiamo l’attore, due volte Premio Oscar, con una carrellata dei suoi film più belli da (ri)vedere: da “Forrest Gump” a “Philadelphia“.

Tom Hanks, i film più belli da vedere

Jeffrey Tom Hanks è un attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo americano. Una carriera costellata di successi e film capolavoro per l’attore vincitore di due Premi Oscar, 5 Golden Globe, 1 premio al Festival di Berlino e 1 premio SAG Awards. Un palmares infinito quello dell’attore che, in 39 anni di carriera, ha vinto 9 premi e ricevuto 20 nomination interpretando ruoli e personaggi che hanno segnato la storia del cinema mondiale. L’anti-divo per eccellenza di Hollywood debutta nel mondo del cinema con il film “Splash – Una sirena a Manhattan” del 1984 conquistando da subito critica e pubblico. Nel 1988 la consacrazione con la commedia “Big” diretta da Penny Marshall con la prima nomination ai Premi Oscar.

Tra i film più toccanti “Philadelphia“, pellicola del 1993 diretta da Jonathan Demme. Il film racconta la storia di Andrew Beckett, avvocato di successo, licenziato dal studio legale in quanto omosessuale e malato di Aids. Un tema di grande impatto sociale e civile incentrato sulla piaga dell’Aids considerata il male degli anni ’90. Basato sulla sceneggiatura originale di Ron Nyswaner, il film premiato da critica e pubblico vale all’attore il suo primo Premio Oscar come miglior attore protagonista.

Gli anni ’90 sono l’apice della sua carriera. Nel 1998 recita nel film di guerra “Salvate il Soldato Ryan” diretto da Steven Spielberg. E’ l’inizio di un rapporto di lunga collaborazione tra attore e regista che si ritrovano a lavorare nei film “Prova a prendermi“, “The Terminal“, “Il ponte delle spie” e “The Post“. L’anno dopo, nel 1999, torna nelle sale con “Il miglio verde” diretto da Frank Darabont e tratto da un romanzo di Stephen King. Il film è un grandissimo successo ed emoziona milioni di persone in tutto il mondo. L’attore interpreta il ruolo di Paul Edgecombe che, dalle spiagge della Normandia si ritrova nel braccio della morte, dove incontra il condannato John Coffey, interpretato da Michael Clarke Duncan.

Tom Hanks, da “Forrest Gump” a “Cast Away”

“Forrest Gump” è tra i film capolavoro e tra i più belli da vedere di Tom Hanks. La pellicola è una delle più amate di sempre. A metà tra una romantica fiaba e lo specchio di una società cinica e spietata, il film incanta per il personaggio di Forrest Gump che si fa amare per la sua ironia, empatia e semplicità. Un uomo capace di bucare lo schermo entrando nel cuore degli spettatori con un mix di emozioni uniche. Il film del 1994, diretto da Robert Zemeckis, consacra definitivamente Tom Hanks nell’olimpo di Hollywood con il secondo premio Oscar come miglior attore protagonista.

Da non perdere “Cast Away“, il film diretto da Robert Zemeckis, che vede l’attore calarsi nei panni di un moderno Robinson Crusoe. Per interpretare il ruolo di Chuck Noland, dirigente della FedEx, naufrago su un’isola del Pacifico, l’attore è ingrassato di 23 kg per poi perderne 25. La pellicola è completamente incentrata sulla mimica dell’attore chiamato ad una delle prove più difficili della sua carriera. Un film simbolo degli anni 2000 che ha conquistato critica e pubblico.

Nel 2002 torna nelle sale con “Era Mio Padre” diretto da Sam Mendes. Un gangster movie dalla dirompente bellezza che racconta la violenza e la perdita nella società americana. Nello stesso anno, Hanks torna a lavorare nel film “Prova a prendermi” diretto da Steven Spielberg. Una commedia esilarante che contrappone Leonardo di Caprio contro Hanks. Il confronto-scontro tra giovinezza e maturità, caos e ordine, in una commedia grottesca e dal sapore agrodolce sulla solitudine esistenziale. Infine da segnalare: “Captain Phillips” di Paul Greengrass e l’emozionante “Saving Mr.Banks” di John Lee Hancock. Il live-action Disney racconta la storia, mai raccontata, del magnate dell’animazione americana e di come ha convinto la scrittrice australiana Pamela Lyndon Travers a vendere i diritti per realizzare il film di successo “Mary Poppins”.