In occasione del compleanno di Tom Cruise, nato il 3 luglio del 1962, abbiamo pensato di festeggiarlo con una lista di tutti i film più belli da vedere di uno degli attori più bravi ed amati di Hollywood!

Buon compleanno Tom Cruise, i film da non perdere

Tom Cruise è nato il 3 luglio del 1962. L’attore sex symbol compie oggi 61 anni di età, ma è ancora un ragazzino! La conferma arriva dall’ultimo film campione di incassi “Top Gun: Maverick” che l’ha portato a rivestire il ruolo di Pete “Maverick” Mitchell a distanza di 36 anni dal primo indimenticabile “Top Gun”. Per celebrare nel migliore dei modi il compleanno di uno dei divi di Hollywood ecco una carrellata con i miglior film da non perdere!

Il debutto nel mondo del cinema arriva nel 1981 con il film “Amore senza fine (Endless Love)” diretto da Franco Zeffirelli e basato sul romanzo omonimo di Scott Spencer. Sul set recita con Brooke Shields e Martin Hewitt, ma per l’attore è solo l’inizio di una folgorante carriera. Il primo grande successo è con il film del 1983 “Risky Business – Fuori i vecchi” definito un classico della Generazione X”.

La consacrazione di Tom Cruise con Top Gun

La consacrazione arriva qualche anno dopo con “Top Gun“. Il film cult del 1986, diretto da Tony Scott, incassa 2,9 milioni di dollari al botteghino diventando uno dei film più amati di sempre. Campione d’incassi al botteghino, la pellicola lancia l’attore come sex symbol in tutto il mondo senza contare i premi vinti: 4 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar, 2 candidature e vinto un premio ai Golden Globes. Nello stesso anno, l’attore recita nel film “Il colore dei soldi” diretto da Martin Scorsese. Una pellicola importante ispirata al romanzo omonimo di Walter Tevis che vede l’attore recitare con John Turturro e Paul Newman.

Nel 1988 recita in “Rain Man” diretto da Barry Levinson condividendo il set con un altro mito del mondo del cinema: Dustin Hoffman. L’attore interpreta il ruolo del fratello minore in una pellicola vincitore di 4 Premi Oscar: miglior film, regia, sceneggiatura e attore protagonista. Con “Intervista col vampiro”, film del 1994 diretto da Neil Jordan, l’attore cambia rotta diventando uno villain più famosi di sempre grazie al personaggio del vampiro Lestat. Con lui sul set: Brad Pitt e Kirsten Dunst. Nel 1996 dà il via alla saga di “Mission: Impossible” di Brian De Palma interpretando il ruolo di Ethan Hunt, membro della IMF (Impossible Mission Force), sezione speciale e segreta della CIA, incaricata di portare a termine le missioni più pericolose. Un successo straordinario, acclamato da critica e pubblico, che dà vita ad una saga cinematografica arrivata a sette film.

Tom Cruise, film da vedere: da “Eyes Wide Shut” a “Top Gun: Maverick”



Tra i tantissimi film di Tom Cruise una menzione speciale merita anche “Jerry Maguire” uscito nel 1996. La pellicola, diretta da Cameron Crowe, pur non essendo un capolavoro ha avuto un grandissimo seguito da parte del pubblico e dei fan dell’attore che, grazie a questo film, ha vinto il Premio Golden Globe come migliore attore protagonista. Nel 1999 recita con l’ex moglie Nicole Kidman in “Eyes Wide Shut“, ultimo film diretto da Stanley Kubrick. Il film, ispirato al romanzo Doppio sogno di Arthur Schnitzler, parla della crisi di una coppia e ha richiesto 3 lunghi anni di lavorazione.

Nel 1999 l’attore recita in “Magnolia” diretto da Paul Thomas Anderson interpretando il protagonista Frank T.J. Mackey. Un ruolo controverso e difficile che valse l’Orso d’Oro al Festival di Berlino 2000. Facciamo un passo avanti negli anni e arriviamo al 2002 con “Minority Report” di Steven Spielberg. Il film, ispirato al racconto di fantascienza di Philip K. Dick Rapporto di minoranza, è ambientato in una Washington del 2054 con tre umani dotati di capacità paranormali. Per l’attore che veste i panni dell’eroe John Anderton inizia una corsa contro se stesso.

Infine il successo più recente: si tratta di “Top Gun: Maverick” diretto da Joseph Kosinski. La pellicola, dedicata alla memoria di Tony Scott, segna il ritorno dell’attore nei panni di Pete “Maverick” Mitchell a 36 anni di distanza dal primo film.