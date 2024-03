E’ ormai ai nastri di partenza Todo Modo, il nuovo programma di approfondimento condotto da Emilia Brandi. La trasmissione si occupa di un tema scomodo e difficile, quello della criminalità organizzata, dando voce a vittime e carnefici, ma cercando di raccontare sempre e comunque storie edificanti, di pentimenti sinceri. Ecco cosa c’è da sapere a riguardo.

Anticipazioni Todo Modo: le tematiche affrontate

Todo Modo è un viaggio in tre puntate nelle vite e nei territori di chi ha dovuto, in veste di vittima o di carnefice, avere a che fare con la criminalità organizzata. C’è chi è stato costretto a farlo a causa di legami familiari inscindibili e chi invece ha combattuto con tutte le proprie forze e possibilità per sradicare questo tipo di mentalità che, in determinate zone d’Italia, è purtroppo atavica e ancora tenace.

La prima puntata è incentrata sulla storia del bandito Annino Mele, che sarà commentata in studio anche da Gavino Ledda; la seconda tratta dei femminicidi nelle terre della ‘Ndrangheta; nel terzo appuntamento infine, i protagonisti sono alcuni ragazzi della Campania che, dopo aver commesso reati atroci, si sono autenticamente pentiti ed impegnati per intraprendere una strada nuova.

A coordinare il lavoro di squadra, come anticipato, c’è Emilia Brandi. Da sempre appassionata di questo genere di argomenti, a cominciare dall’eterna lotta fra il Bene e il Male, la giornalista romana ha fatto parte del team dello storico programma Un giorno in pretura di Roberta Petrelluzzi.

Quando e dove vederlo in tv

Todo Modo è un inedito format di Rai Tre che, al momento, prevede la messa in onda di tre puntate, tutte in prima serata.

Si comincia alle 21.45 circa di Sabato 23 Marzo dando spazio alla personale vicenda e alla voce di Annino Mele, tornato in libertà dopo aver scontato una lunga pena detentiva. L’appuntamento con Todo Modo è settimanale.