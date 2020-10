Una terribile epidemia minaccia la razza umana in To The Lake, la nuova serie mystery russa in arrivo su Netflix. Basato sul libro bestseller, Vongozero, scritto da Yana Vagner e tradotto in undici lingue, la storia è una lotta per la sopravvivenza che vede coinvolto un gruppo di persone in fuga una temibile virus. To The Lake, il cui titolo originale è Epidemiya, è disponibile con la prima stagione, completa di otto episodi, dal 7 ottobre. Al momento è possibile vedere la serie Tv solo in lingua russa sottotitolata in italiana.

To The Lake su Netflix: la trama della serie Tv

La trama di To The Lake è molto attuale: ambientata in Russia, la storia inizia con lo sviluppo di un’epidemia sconosciuta, un virus letale che trasforma Mosca nella città dei morti. Non c’è elettricità, il denaro ha perso qualunque valore, e coloro che non sono stati ancora infettati dal virus lottano disperatamente per trovare le uniche risorse disponibili: il cibo e il carburante.

Il protagonista principale, Sergei, vive al di fuori della città con la donna che ama (ovvero la sua seconda moglie) e il suo figlio autistico. Fuori Mosca, la situazione è ancora sotto controllo e tutti sono al sicuro. Nonostante la terribile situazione, Sergei si precipita a Mosca per salvare la sua ex moglie e suo figlio, anche se lei odia l’ex marito. Queste persone, che credevano non si sarebbero mai trovate di nuovo a condividere lo stesso tetto, devono mettere da parte il loro passato e prepararsi per un viaggio lungo e pericoloso che li condurrà verso Nord, dove si trova un isolato rifugio di cassa situato su un’isola remota. Questo sarà l’unico modo per riuscire a sopravvivere all’epidemia.

To The Lake: il cast e i personaggi della serie Tv

Nel cast di To The Lake troviamo Viktoriya Agalakova nel ruolo di Polina; Viktoriya Isakova è Anna; Kirill Käro è Sergey, il protagonista della serie; Gilli Messer è Marina; Aleksandr Robak interpreta Lyonya; Kit Sheehan è Irina; Maryana Spivak è Irina, l’ex moglie di Sergej. Nel cast anche Natalya Zemtsova è Marina; Yuriy Kuznetsov è Boris; e Aleksandr Yatsenko nel ruolo di Pavel.