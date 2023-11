Drag Race 3, Tiziano Ferro ospite e conduttore di Snatch Game

Tiziano Ferro è il nuovo conduttore di Snatch Game. È il cantante ad averlo annunciato sul proprio profilo social. Vediamo insieme di cosa si tratta e in quale programma potremmo vederlo.

Drag Race, Tiziano Ferro su Paramount

Per Tiziano Ferro è un momento di grandi cambiamenti e di rinascita. Dopo aver postato sui social una foto in cui raccontava ai suoi follower come fossero passati sette anni da quando non beveva, ora ha annunciato di diventare conduttore di un gioco molto particolare. Tiziano Ferro infatti nei giorni scorsi aveva fatto un’incursione a sorpresa a Drag Race Italia e ora ha comunicato di essere il conduttore dello Snatch Game. Ma che cosa è? Si tratta di una maxichallenge in cui le concorrenti in gara mettono alla prova la loro capacità di trasformismo e decidono di interpretare alcune delle icone più famose del passato o del presente.

Tiziano Ferro sulla propria pagina instagram, che conta 2,4 milioni di follower, ha scritto: “Tenetevi forte, arriva Snatch Game… e il suo nuovo conduttore. Questa settimana finalmente potrete vedere tutto sulla mia “irruzione” a Drag Race Italia“.

Su Youtube, Paramount+ aveva pubblicato una parte di quello che vedremo in cui Tiziano Ferro si era travestito da tecnico audio e aveva spiegato alle drag queen che ora toccava a loro.

Il programma, lanciato nel 2020 nel nostro paese, è stato trasmesso per due stagioni su Discovery+. Da ottobre stiamo vedendo la terza stagione di Drag Race in onda su Paramount+ che ha apportato alcuni cambiamenti. Sono state infatti confermate Priscilla alla conduzione e Chiara Francini tra i giurati, mentre hanno fatto il loro ingresso Paolo Camilli e Paola Iezzi.

Gli ospiti di Drag Race 3

Nella prima puntata andata in onda da venerdì 13 ottobre, abbiamo visto come giudice Myss Keta e l’esibizione di Annalisa. Nel corso delle altre settimane invece ospiti sono stati tra gli altri Tiziano Ferro, Chiara Iezzi, Sabrina Salerno, Rosa Chemical, Alessandra Mastronardi, Filippo Timi e Ciro Immobile.