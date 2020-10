Che cos’è Titolo V? Il nuovo programma di Rai 3 si appresta a tener compagnia ai telespettatori della terza Rete Rai con approfondimenti mirati e tanta informazione. Chi saranno i conduttori e quando andrà in onda? Ecco tutte le news sulla trasmissione che prenderà il via il venerdì sera ed occuperà una prima serata importante, scontrandosi con veri e propri colossi.

Titolo V: quando inizia e chi sono i conduttori

Cerchiamo di capire insieme cosa sarà Titolo V e cosa vedremo in tv. Ebbene ai telespettatori di Rai 3 verrà proposto un nuovo talk show di approfondimento giornalistico. I dibattiti saranno focalizzati su temi legati alla politica italiana e all’attualità con un occhio sempre attento nel cercare di far emergere le realtà del nostro Paese. In onda verranno mandati servizi, esclusivi, approfondimenti sui temi più caldi del momento. Ogni dibattito sarà infiammato, poi, dai vari protagonisti che, grazie a questo spazio, avranno modo di spiegare meglio le loro ragioni comunicando nel migliore dei modi con gli spettatori.

Quali saranno i conduttori? Al timone della trasmissione vi saranno Roberto Vicaretti e Francesca Romana Elisei. Rispetto ai vari talk, però, ci sarà una sostanziale novità. Quale? Ci saranno ben due studi: uno a Milano e uno a Napoli. In questi spazi i due conduttori si daranno il cambio nella gestione degli ospiti e dei vari temi.

Quando andrà in onda? La trasmissione terrà compagnia ai vari spettatori il venerdì sera, in prima serata. La data del debutto è fissata per il prossimo 16 ottobre 2020. Insomma Rai 3 è pronta a scommettere. La serata del venerdì, però, non sarà una delle più semplici. Come andranno gli ascolti?

Chi sono i conduttori di Titolo V?

Chi sono i conduttori di Titolo V? Roberto Vicaretti è un giornalista della provincia di Terni che ha già lavorato per RaiNews24 e Agorà Estate. Proprio grazie al successo ottenuto con quest’ultima trasmissione è giunta, per Vicaretti, la promozione in prima serata con un talk tutto nuovo.

Anche Francesca Romana Elisei è una brava giornalista. Il pubblico di Rai 2 la conosce già per via del Tg2 Post. Nel suo curriculum, però, la Elisei vanta anche collaborazioni con: La Repubblica, SkyTg24 e Annozero.