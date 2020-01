Dopo il debutto negli Stati Uniti, Titans 2 è finalmente disponibile anche in Italia e su Netflix. A partire dal 10 gennaio 2020, gli utenti potranno guardare il secondo capitolo dell’avventurosa serie Tv basata sul fumetto della DC Comics, Giovani Titani. Il finale della prima stagione si era concluso con un grosso cliffhanger che aveva lasciato i fan con il fiato sospeso: Dick è stato manipolato da Trigon. Ora i supereroi dovranno ricostruire il gruppo per perfezionare le loro abilità.

Titans 2: la trama della seconda stagione

Titans segue a grandi linea la storia degli omonimi fumetti dell’editore americano Marv Wolfman, e racconta le avventure di un gruppo di vigilanti che lavorano alle spalle dei personaggi più famosi, decidendo di fare un’unica squadra per affermarsi come supereroi.

In Titans 2, a seguito del catastrofico incontro con Trigon, Dick forma nuovamente il team presso la loro nuova casa, alla Titans Tower. Rachel, Gar e Jason Todd si allenano insieme per perfezionare le loro abilità da eroi e lavorare come un team. A loro si uniscono dei nuovi membri: Hank Hall e Dawn Granger aka Hawk e Dove, insieme a Donna Troy aka Wonder Girl. Proprio quando i Titans originali tentano di condurre una vita normale, un vecchio nemico riemerge e tutti dovranno riunirsi per occuparsi di affari incompiuti. Mentre questa famiglia di nuovi e vecchi Titans – inclusi Conner Kent e Rose Wilson – impara a convivere, l’arrivo di Deathstroke scatena il panico e rischia di compromettere la nuova famiglia dei Titans.

Titans 2 su Netflix: il cast e i personaggi della serie Tv

Nel cast di Titans 2 tornano Brenton Thwaites nei panni di Richard “Dick” Grayson / Robin; Anna Diop interpreta Koriand’r / Starfire; Teagan Croft nel ruolo di Rachel Roth / Raven; Ryan Potter è Garfield “Gar” Logan / Beast Boy; Curran Walters, dopo aver avuto un ruolo ricorrente, è stato promosso a regular cast nel ruolo di Jason Todd / Robin; anche Conor Leslie, da ricorrente è stata promossa a regular cast e tornerà nei panni di Donna Troy / Wonder Girl; Minka Kelly torna a interpretare Dawn Granger / Dove; Alan Ritchson è Hank Hall / Hawk.

Nella seconda stagione di Titans entrano nel cast Esai Morales nel ruolo di Slade Wilson / Deathstroke; Chelsea Zhang interpreta Rose Wilson; Joshua Orpin è Kon-El.