Il Titanic torna a vivere con una mostra immersiva che catapulta il visitatore nel lontano 1912. A Parigi infatti è possibile osservare alcuni oggetti che si trovavano sulla nave da crociera e che sono stati recuperati dopo la collisione con l’ice-berg. La mostra racconta le storie di oltre 200 passeggeri, con reliquie e riproduzioni fedeli dell’ambiente. Scopriamo insieme come visitarla e cosa contiene.

La mostra, dal titolo “Titanic, l’esposizione” si è aperta al Parco delle Esposizioni della Porte de Versailles il 18 luglio e terminerà il prossimo 10 settembre 2023. Sul sito dell’Expo di Parigi è possibile reperire alcune informazioni e il costo del biglietto che è di 24 euro. Il transatlantico britannico affondò dopo il contatto con un iceberg nel 1912, uccidendo oltre 1500 passeggeri. Da allora la sua storia è avvolta nel mistero e divenne la protagonista di un celebre film di Cameron del 1997 con Leonardo di Caprio e Kate Winslet.

Ora con questa mostra si potrà fare un vero tuffo nella storia: i visitatori all’ingresso ricevono un biglietto simile a quello da viaggio che era stato dato ai viaggiatori del Titanic un secolo fa. Organizzata su oltre 2 mila metri quadri, la mostra racconta con gli oggetti recuperati dalla nave, la storia dei passeggeri e del personale. Non manca infatti la ricostruzione della vita di bordo con cabine letto, sala ristorante e anche il famoso ponte con la scena del film con la famosa frase pronunciata da Jack a Rose: “Ti fidi di me”. Inoltre sono presenti oltre 260 oggetti in movimento che ricreano l’atmosfera del Titanic come l’iceberg da toccare. I visitatori potranno ammirare anche la replica del ‘Grande escalier‘ la grande scala che portava al salone di ricevimento della prima classe.

Non può mancare un omaggio a Paul-Henri Nargeolet, morto a fine giugno nella tragedia del sottomarino Titan, grandissimo esploratore del Titanic.

Step into the world of Titanic like never before at our newest Exhibition in #Paris, Titanic L’Exposition, where we are thrilled to present our latest addition in educational technology: a captivating 360° room that takes you on an immersive journey through the decks of #TITANIC pic.twitter.com/i4wlFe4ZPF

— RMS Titanic, Inc. (@RMSTitanic_Inc) July 18, 2023